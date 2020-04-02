快訊

台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診5歲童17師生採檢全部陰性 全園停課隔離至9日

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
交通部觀光局官員接待事件確診員工幼兒就讀桃園市某幼兒園，師生17人停課接受採檢，結果全部陰性反應，環保局將進行該園環境消毒，示意圖非該幼兒園。圖／市府教育局提供
交通部觀光局官員接待事件確診員工幼兒就讀桃園市某幼兒園，師生17人停課接受採檢，結果全部陰性反應，環保局將進行該園環境消毒，示意圖非該幼兒園。圖／市府教育局提供

交通部觀光局官員「接待」風波確診的員工父子引起社會關切，該名幼童就讀桃園市某幼兒園，目前全園師生17人全員停課、接受採檢，桃園市政府今天下午表示，該幼兒園師生17人的採檢結果中午出爐，全部呈現陰性反應，師生隔離期將到本月9日結束，請家長和附近社區放心。

觀光局官員接待事件，受害員工父子家住桃園市，父子住院隔離，自該員工發出「我感到絕望」心聲後，引起社會關心，鄭文燦聲援表示，員工受害父子應該得到道歉和補償。

該員工幼童確診後隔離，就讀的幼兒園立即停課、師生17人全部居家隔離，市政府在福部疾管署同意下，由衛生局人員針對該幼兒園師生17 人進行採檢，今天上午採檢驗出3人陰性反應。

市政府表示，採檢結果今天中午出爐，師生17人全部呈現陰性反應，由於該幼兒園空間狹小，為避免家長擔心，目前幼兒園停課，由環保局進行環境消毒，17人隔離期到本月9日結束，可讓家長、附近社區居民安心。

幼兒園 停課 觀光局

延伸閱讀

【綠營卡位戰2】派系磨刀、中生代角力 等著回歸的蔡主席

清明首日鄭文燦訪視市場：攤商使用費5月加碼減免50%

補貼防疫旅館每房3000 桃園防疫旅館納離島居民

觀光局接機下屬幼兒染疫 所屬幼兒園採驗3例陰性

相關新聞

里幹事好忙 跨區調防疫手機、連假在家也要打關懷電話

新冠肺炎疫情延燒，為因應居家隔離及檢疫人數越來越多，有些地方政府已在喊民政系統負荷不了。對此桃園市八德區民政課課長張光輝...

確診5歲童17師生採檢全部陰性 全園停課隔離至9日

交通部觀光局官員「接待」風波確診的員工父子引起社會關切，該名幼童就讀桃園市某幼兒園，目前全園師生17人全員停課、接受採檢...

疫情嚴峻怯出國？在台灣就能盡覽環遊世界之美

受到疫情影響，不能出國也沒關係，其實台灣地貌多元，像中部有台版日本嵐山、美國大峽谷，南部有台版亞馬遜河流域、撒哈拉沙漠、...

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段的2路段區間測速照相上路執法取締2天來，龜山分局今天下午表示，汽、機車駕駛人行經2路段...

防疫大家都怕髒衣服 賣場店長曝：洗衣機銷售量成長6成

前陣子賣場刮起搶買衛生紙風潮，桃園市長鄭文燦今日特地到愛買桃園店視察，關心民眾購買民生用品的情形及賣場防疫的工作。 現在...

清明首日鄭文燦訪視市場：攤商使用費5月加碼減免50%

清明連假首日，桃園市長鄭文燦今天早上前往中壢區興國市場，訪視市場防疫對策及民眾採買情況時表示，受新冠肺炎疫情影響，市府也...

補貼防疫旅館每房3000 桃園防疫旅館納離島居民

疫情全球擴散，桃園市府為鼓勵防疫旅館照顧檢疫者，提出防疫旅館消毒、員工薪資及設備設施補助方案，市長鄭文燦今天上午說，桃園...

5歲童確診17師生停課採檢 鄭文燦：受害者應得道歉補償

交通部觀光局官員「接待」風波確診的員工父子引起社會關切，該名幼兒就讀桃園市某幼兒園，市長鄭文燦今天上午表示，他與衛生、教...

影／苗栗西湖陣陣柚花香 來趟柚子山賞花健行

來趟西湖田園微旅行！每年3、4月，苗栗縣西湖鄉瀰漫陣陣柚花香，雪白色的柚花，雖不及櫻花搶眼，柚花清香增添風雅氣息，趁著柚...

竹縣8景點 異國風情比一比

旅遊業因疫情急凍，新竹縣政府仿照民間業者手法，整理出縣內八處類似外國旅遊勝地的景點，讓遊客不出國，仍可有異國風情的體驗。縣長楊文科歡迎鄉親朋友利用清明假期來新竹縣旅遊。

桃園公立、非營利幼兒園 4月24日首度開放網路報名

桃園市公立、非營利幼兒園今年有7500名額，4月24日首度開放網路報名，系統會將報名人數動態呈現，讓家長一目了然。

Rail Bike幼童安全座椅啟用 4月4日-12日幼童免費搭乘

苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike去年7月營運後，受遊客喜愛，但未開放7歲以下兒童搭乘，業者開發出供3至6歲幼童乘坐的安全座椅，縣府社會處審核通過昨天啟用，提早在婦幼節前給兒童「賀禮」，4月4日至12日共9天，3至6足歲幼童憑身分證件都可免費搭乘。

熱門新聞

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

汐止中興路改畫紅線 警方加強拖吊巡邏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。