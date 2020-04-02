確診5歲童17師生採檢全部陰性 全園停課隔離至9日

交通部觀光局官員「接待」風波確診的員工父子引起社會關切，該名幼童就讀桃園市某幼兒園，目前全園師生17人全員停課、接受採檢，桃園市政府今天下午表示，該幼兒園師生17人的採檢結果中午出爐，全部呈現陰性反應，師生隔離期將到本月9日結束，請家長和附近社區放心。

觀光局官員接待事件，受害員工父子家住桃園市，父子住院隔離，自該員工發出「我感到絕望」心聲後，引起社會關心，鄭文燦聲援表示，員工受害父子應該得到道歉和補償。

該員工幼童確診後隔離，就讀的幼兒園立即停課、師生17人全部居家隔離，市政府在福部疾管署同意下，由衛生局人員針對該幼兒園師生17 人進行採檢，今天上午採檢驗出3人陰性反應。

市政府表示，採檢結果今天中午出爐，師生17人全部呈現陰性反應，由於該幼兒園空間狹小，為避免家長擔心，目前幼兒園停課，由環保局進行環境消毒，17人隔離期到本月9日結束，可讓家長、附近社區居民安心。