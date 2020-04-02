聽新聞
test
0:00 / 0:00
確診5歲童17師生採檢全部陰性 全園停課隔離至9日
交通部觀光局官員「接待」風波確診的員工父子引起社會關切，該名幼童就讀桃園市某幼兒園，目前全園師生17人全員停課、接受採檢，桃園市政府今天下午表示，該幼兒園師生17人的採檢結果中午出爐，全部呈現陰性反應，師生隔離期將到本月9日結束，請家長和附近社區放心。
觀光局官員接待事件，受害員工父子家住桃園市，父子住院隔離，自該員工發出「我感到絕望」心聲後，引起社會關心，鄭文燦聲援表示，員工受害父子應該得到道歉和補償。
該員工幼童確診後隔離，就讀的幼兒園立即停課、師生17人全部居家隔離，市政府在福部疾管署同意下，由衛生局人員針對該幼兒園師生17 人進行採檢，今天上午採檢驗出3人陰性反應。
市政府表示，採檢結果今天中午出爐，師生17人全部呈現陰性反應，由於該幼兒園空間狹小，為避免家長擔心，目前幼兒園停課，由環保局進行環境消毒，17人隔離期到本月9日結束，可讓家長、附近社區居民安心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言