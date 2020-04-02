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疫情嚴峻怯出國？在台灣就能盡覽環遊世界之美

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
台南四草綠色隧道河道上有兩旁的紅樹林延伸成隧道，加上平靜的水面倒映著翠綠的樹葉，形成一條如夢似幻的水道，有「台版亞馬遜」之稱。記者張雅婷／攝影
台南四草綠色隧道河道上有兩旁的紅樹林延伸成隧道，加上平靜的水面倒映著翠綠的樹葉，形成一條如夢似幻的水道，有「台版亞馬遜」之稱。記者張雅婷／攝影

受到疫情影響，不能出國也沒關係，其實台灣地貌多元，像中部有台版日本嵐山、美國大峽谷，南部有台版亞馬遜河流域、撒哈拉沙漠、鳥取沙丘等，東部有台版天空之鏡，有些地方的景色甚至超越原版景點，讓愛好旅遊的台灣人，在國內也能短暫一圓出國願望。

台版嵐山位於苗栗縣泰安鄉烏嘎彥竹林（泰安竹林秘境），是一處直立高聳的竹林形成的竹林隧道，雖然只有短短200公尺不到的距離，卻讓網友驚嘆「與京都嵐山看到的竹林步道簡直一模一樣」，由於路途遙遠且道路狹小，相當考驗開車技術，若剛好來露營可以順道一遊。

有「台版大峽谷」之稱的苗栗火炎山，過去乏人問津，近年因光影有機會看到熊熊烈火的色澤，成為IG打卡熱點，標高602公尺，是名列台灣小百岳之一的名山，難度二，步道時而爬升時而下切，通常爬完全程需費時三至四小時，不過若是為了看大、小峽谷，約一半時間即可完成。

台南四草綠色隧道河道上有兩旁的紅樹林延伸成隧道，加上平靜的水面倒映著翠綠的樹葉，形成一條如夢似幻的水道，茂密林相獲得「台版亞馬遜」之稱，是國內外遊客都非常喜愛的台南必訪景點之一，竹筏上解說員詳細導覽，還會讓大家輪流在船頭、船尾，記錄美麗的綠色隧道，相當值得一遊。

緊鄰台灣極西點國聖燈塔的台南七股頭額沙洲是臨海沙洲，經台灣海峽長年累月地堆積而漸漸露出海面所造成狹長型的沙洲，一片荒漠景觀有「台版撒哈拉沙漠」暱稱，每當夕陽西下時分，沙洲起伏的光影交疊，讓攝影愛好者流連忘返，也是與三五好友一起欣賞夕陽西下的勝地。

屏東滿洲港仔大沙漠（導航「九棚大沙漠」）是個人煙罕至的地方，沙漠成形原因來自九棚溪及沿海的泥沙，受到東北季風影響，導致岸邊樹林被泥沙長年覆蓋，逐漸形成沙丘，由於沙丘上有枯枝，在網美們取景下，擁有「台版鳥取沙丘」美名。台東都歷沙灘因退潮時，沙灘上呈現鏡面倒影，手殘的人來到這裡也能拍出時尚照，有「台版天空之鏡」美稱。

台南七股頭額沙洲經台灣海峽長年累月地堆積而漸漸露出海面所造成狹長型的沙洲，一片荒漠景觀有「台版撒哈拉沙漠」暱稱。記者張雅婷／攝影
台南七股頭額沙洲經台灣海峽長年累月地堆積而漸漸露出海面所造成狹長型的沙洲，一片荒漠景觀有「台版撒哈拉沙漠」暱稱。記者張雅婷／攝影
台版嵐山位於苗栗縣泰安鄉烏嘎彥竹林（泰安竹林秘境），是一處直立高聳的竹林形成的竹林隧道。記者張雅婷／攝影
台版嵐山位於苗栗縣泰安鄉烏嘎彥竹林（泰安竹林秘境），是一處直立高聳的竹林形成的竹林隧道。記者張雅婷／攝影
有「台版大峽谷」之稱的苗栗火炎山，過去乏人問津，近年因光影變化，有機會看到熊熊烈火的色澤，成為IG打卡熱點。記者張雅婷／攝影
有「台版大峽谷」之稱的苗栗火炎山，過去乏人問津，近年因光影變化，有機會看到熊熊烈火的色澤，成為IG打卡熱點。記者張雅婷／攝影
台南七股頭額沙洲經台灣海峽長年累月地堆積而漸漸露出海面所造成狹長型的沙洲，一片荒漠景觀有「台版撒哈拉沙漠」暱稱。記者張雅婷／攝影
台南七股頭額沙洲經台灣海峽長年累月地堆積而漸漸露出海面所造成狹長型的沙洲，一片荒漠景觀有「台版撒哈拉沙漠」暱稱。記者張雅婷／攝影
台南七股頭額沙洲經台灣海峽長年累月地堆積而漸漸露出海面所造成狹長型的沙洲，一片荒漠景觀有「台版撒哈拉沙漠」暱稱。記者張雅婷／攝影
台南七股頭額沙洲經台灣海峽長年累月地堆積而漸漸露出海面所造成狹長型的沙洲，一片荒漠景觀有「台版撒哈拉沙漠」暱稱。記者張雅婷／攝影
台東都歷沙灘因退潮時，沙灘上呈現鏡面倒影，有「台版天空之鏡」美稱。記者張雅婷／攝影
台東都歷沙灘因退潮時，沙灘上呈現鏡面倒影，有「台版天空之鏡」美稱。記者張雅婷／攝影
台南七股頭額沙洲夕照。記者張雅婷／攝影
台南七股頭額沙洲夕照。記者張雅婷／攝影
屏東滿洲港仔大沙漠是個人煙罕至的地方，由於沙丘上有枯枝，在網美們取景下，擁有「台版鳥取沙丘」美名。記者張雅婷／攝影
屏東滿洲港仔大沙漠是個人煙罕至的地方，由於沙丘上有枯枝，在網美們取景下，擁有「台版鳥取沙丘」美名。記者張雅婷／攝影
台版嵐山位於苗栗縣泰安鄉烏嘎彥竹林（泰安竹林秘境），是一處直立高聳的竹林形成的竹林隧道。記者張雅婷／攝影
台版嵐山位於苗栗縣泰安鄉烏嘎彥竹林（泰安竹林秘境），是一處直立高聳的竹林形成的竹林隧道。記者張雅婷／攝影

嵐山 綠色隧道 出國

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