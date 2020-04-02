疫情嚴峻怯出國？在台灣就能盡覽環遊世界之美

受到疫情影響，不能出國也沒關係，其實台灣地貌多元，像中部有台版日本嵐山、美國大峽谷，南部有台版亞馬遜河流域、撒哈拉沙漠、鳥取沙丘等，東部有台版天空之鏡，有些地方的景色甚至超越原版景點，讓愛好旅遊的台灣人，在國內也能短暫一圓出國願望。

台版嵐山位於苗栗縣泰安鄉烏嘎彥竹林（泰安竹林秘境），是一處直立高聳的竹林形成的竹林隧道，雖然只有短短200公尺不到的距離，卻讓網友驚嘆「與京都嵐山看到的竹林步道簡直一模一樣」，由於路途遙遠且道路狹小，相當考驗開車技術，若剛好來露營可以順道一遊。

有「台版大峽谷」之稱的苗栗火炎山，過去乏人問津，近年因光影有機會看到熊熊烈火的色澤，成為IG打卡熱點，標高602公尺，是名列台灣小百岳之一的名山，難度二，步道時而爬升時而下切，通常爬完全程需費時三至四小時，不過若是為了看大、小峽谷，約一半時間即可完成。

台南四草綠色隧道河道上有兩旁的紅樹林延伸成隧道，加上平靜的水面倒映著翠綠的樹葉，形成一條如夢似幻的水道，茂密林相獲得「台版亞馬遜」之稱，是國內外遊客都非常喜愛的台南必訪景點之一，竹筏上解說員詳細導覽，還會讓大家輪流在船頭、船尾，記錄美麗的綠色隧道，相當值得一遊。

緊鄰台灣極西點國聖燈塔的台南七股頭額沙洲是臨海沙洲，經台灣海峽長年累月地堆積而漸漸露出海面所造成狹長型的沙洲，一片荒漠景觀有「台版撒哈拉沙漠」暱稱，每當夕陽西下時分，沙洲起伏的光影交疊，讓攝影愛好者流連忘返，也是與三五好友一起欣賞夕陽西下的勝地。