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2020桃園設計獎開跑 去年得獎者：評審現場洽談合作

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市府青年事務局主辦的「2020桃園設計獎」，4月起向全臺15歲至30歲的年輕設計師們發出邀請，一同爭取桃園設計金獎與最高8萬元獎金！圖／青年局提供
桃園市府青年事務局主辦的「2020桃園設計獎」，4月起向全臺15歲至30歲的年輕設計師們發出邀請，一同爭取桃園設計金獎與最高8萬元獎金！圖／青年局提供

桃園市府青年事務局主辦的「2020桃園設計獎」，4月起向全臺15歲至30歲的年輕設計師們發出邀請，一同爭取桃園設計金獎與最高8萬元獎金！今年更將連結「2020桃園文創博覽會」展出，讓參與者有更多曝光機會、連結無限可能。

青年事務局自去年起持續關注桃園大專設計學系與設計青年的職涯發展，與在地9校25個設計相關科系簽訂合作意向書，建立設計學群聯盟，去年首度舉辦「2019桃園設計獎」獲得全臺356件作品投稿。

108年商設組銀獎陳泳勝受訪時表示，「我當時也有投其他的設計獎，但桃園設計獎是唯一在賽後持續追蹤我們作品，甚至有評審在現場就對作品有興趣而直接洽談到後續合作案，這樣的延續性是在其他比賽看不到的」，她也鼓勵其他年輕設計師，一同來桃園開拓新的藍海。

今年設計獎以「Look into the Future」為題，尋找「革新舊有觀念」或是「大破大立的全新設計」，本次設計獎共分為「視覺與商業設計」、「數位與多媒體設計」及「產品與工業設計」三大組別，並開放桃園限定的「桃園高中設計之星組」，

除了設計獎外，青年事務局今年度亦持續與去年建立的設計學群聯盟互動，開始媒合地方產學案投入學校的在地深耕，並開啟「高中設計之星」計畫，擴大設計學群聯盟的成員，連結在地高中職廣設科系，提供更完整的設計人才培育與生涯規劃，未來將成立「設計人才培育基地」，輸出桃園設計與創意。

青年事務局長顏蔚慈表示，桃園設計獎是「桃園設計發展計晝」的一部份，除藉由獎賽發掘在地主題和設計風格，更重視設計計畫的紮根與延續性。

桃園設計獎報名日期自4月1日(三)至6月30日(二)中午12時截止。詳情請上活動官網(https://www.tyda.org.tw/)或桃園市府青年局臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/youth.tycg.gov.tw/)查詢。

桃園市府青年事務局主辦的「2020桃園設計獎」，4月起向全臺15歲至30歲的年輕設計師們發出邀請，一同爭取桃園設計金獎與最高8萬元獎金！圖／青年局提供
桃園市府青年事務局主辦的「2020桃園設計獎」，4月起向全臺15歲至30歲的年輕設計師們發出邀請，一同爭取桃園設計金獎與最高8萬元獎金！圖／青年局提供
桃園市府青年事務局主辦的「2020桃園設計獎」，4月起向全臺15歲至30歲的年輕設計師們發出邀請，一同爭取桃園設計金獎與最高8萬元獎金！圖／青年局提供
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