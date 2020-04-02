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桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段2路段區間測速照相取締超速，萬壽路1段往桃園方向的1輛重機騎士超速34.5公里最高（見圖）、罰款1400元。圖／警方提供
桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段2路段區間測速照相取締超速，萬壽路1段往桃園方向的1輛重機騎士超速34.5公里最高（見圖）、罰款1400元。圖／警方提供

桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段的2路段區間測速照相上路執法取締2天來，龜山分局今天下午表示，汽、機車駕駛人行經2路段違規超速962件，其中萬壽路1段往桃園方向、青山路2段往新莊方向，各有1輛重機騎士分別超速34.5公里、31.8公里最高，2人均罰款1400元， 警方呼籲汽機車駕駛人依限速行駛，以免荷包失血。

桃園市交通局建置的龜山區萬壽路1段 (東萬壽路309巷到萬壽路2段1275巷）、青山路2段（文青路到青山路2段1巷）等2路段區間測速照相，市警局3月31日上路，由龜山分局交警執法取締，汽、機車限速50公里，時速71公里以上優先開罰。

龜山分局表示，累計2天來，汽機車違規超速多，萬壽路1段往桃園方向超速767件、萬壽路1段往往迴龍方向超速94件，青山路2段往新莊方向超速86件、青山路2段往龜山方向超速15件，總共962件違規超速開罰。

警方分析違規超速主要集中上午6到10時、下午4到8時2個時段最多，包括萬壽路1段區間測速雙向違規861件，是青山路2段雙向違規超速的8倍，汽機車違規超速20公里以內為多，機車罰款1200元、汽車罰款1600元。

2天來區間測速照相，萬壽路1段往桃園方向，測到1輛重機騎士行駛秒數49秒，換算時速高達84.5公里，超速34.5公里，開罰1400元；青山路2段往新莊方向，測到1輛重機騎士行駛秒數76秒，換算時速高達81.8公里，超速31.8公里，開罰1400元，提醒汽機車騎士依限速50公里行，避免罰款損失。

桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段2路段區間測速照相取締超速，青山路2段往新莊方向的1輛重機騎士超速31.8公里最高（見圖）、罰款1400元。圖／警方提供
桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段2路段區間測速照相取締超速，青山路2段往新莊方向的1輛重機騎士超速31.8公里最高（見圖）、罰款1400元。圖／警方提供

測速 重機

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