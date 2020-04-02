防疫大家都怕髒衣服 賣場店長曝：洗衣機銷售量成長6成
前陣子賣場刮起搶買衛生紙風潮，桃園市長鄭文燦今日特地到愛買桃園店視察，關心民眾購買民生用品的情形及賣場防疫的工作。 現在搶買衛生紙、油、米的狀況漸趨緩，有趣的是，由於民眾越來越重視防疫，一回家就將衣服脫下清洗，讓賣場洗衣機銷售量成長。
鄭表示，受新冠肺炎疫情影響，賣場除防疫消毒用品暢銷外，現在包括廚具、生鮮、冷凍食品、微波食品等賣得都不錯，電器類賣得最好的則是洗衣機。另外，愛買在結帳區設置1.5公尺的地貼，指引民眾等候結帳時，要維持1.5公尺的防疫社交距離，鄭說，如果沒有地貼提醒，可以依兩個成年人雙手平行舉起，手尖觸碰手尖的距離大約就是1.5公尺。
此外，鄭還拿出邊視察邊採買的物資，他表示，剛買了一個鍋子跟秋刀魚還有滷味，將去青溪派出所料理，與執勤員警一同享用，鼓勵員警辛勞。
談及賣場中各類別的銷售狀況，愛買桃園店店長劉文堯指出，衛生紙前陣子銷售量增加3、4成，民眾瘋搶導致缺貨，現在漸漸平緩，目前賣得最好食品是冷凍食品跟微薄食品，增長約1、2成。劉解釋，外食的民眾變少，大家較喜歡待在家中烹煮，他還指出，洗衣機也是另類崛起，防疫期間，公共的洗衣機有些人不敢用，不少民眾一回家就馬上洗衣服，讓銷售量大幅成長約6成。
劉說，賣場中都會定時消毒手推車，規範民眾進入採買時需量耳溫、酒精消毒手部，美食街的部分則一小時就派員用酒精或次氯酸水消毒桌面，維持安全性，如果客人不多，會建議民眾座位需隔一人。劉指出，由於賣場防疫工作守備得不錯，因此美食街的來客率並沒有變少，因為相較路邊攤飯來說，反倒較為安全，反而是百貨服飾不好經營，逛街人潮減少，業績掉2成。
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