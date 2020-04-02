清明首日鄭文燦訪視市場：攤商使用費5月加碼減免50%

清明連假首日，桃園市長鄭文燦今天早上前往中壢區興國市場，訪視市場防疫對策及民眾採買情況時表示，受新冠肺炎疫情影響，市府也針對市內傳統市場推出經濟紓困方案，包含3、4月份攤商使用費減免20%、5月份加碼減免50%，人才培力、市場攤位改造，以及協助市場修繕污水處理系統線路改善、入口拱門招牌更新、攤招美化、地坪改善等措施，後續也將於疫情緩和後，由經發局協助辦理標竿市集觀摩等市場行銷活動，擴大市場行銷能量，達到及時紓困的目標。

現在外食族減少，餐廳生意下滑，許多人選擇在家做菜以降低感染風險，市府將持續推動防疫政策，兼顧市場安全與市民生活需求，並研議推廣各商圈或餐廳參加外送平台或增加外帶服務，讓商圈跟餐廳維持生計。

對此，中壢興國市場自治會長魯李仁表示，攤商使用費的減免對攤販來說不無小補，興國市場有220個攤位，每攤月租金1840元，降租後為1472元，他表示，政府在防疫期間與民間共體時艱應給予肯定，但若能增加配發口罩及加強市場消毒等防疫措施會更好。