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清明首日鄭文燦訪視市場：攤商使用費5月加碼減免50%

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
清明連假首日，桃園市長鄭文燦今天早上前往中壢區興國市場，訪視市場防疫對策及民眾採買情況。記者高宇震／攝影
清明連假首日，桃園市長鄭文燦今天早上前往中壢區興國市場，訪視市場防疫對策及民眾採買情況。記者高宇震／攝影

清明連假首日，桃園市長鄭文燦今天早上前往中壢區興國市場，訪視市場防疫對策及民眾採買情況時表示，受新冠肺炎疫情影響，市府也針對市內傳統市場推出經濟紓困方案，包含3、4月份攤商使用費減免20%、5月份加碼減免50%，人才培力、市場攤位改造，以及協助市場修繕污水處理系統線路改善、入口拱門招牌更新、攤招美化、地坪改善等措施，後續也將於疫情緩和後，由經發局協助辦理標竿市集觀摩等市場行銷活動，擴大市場行銷能量，達到及時紓困的目標。

現在外食族減少，餐廳生意下滑，許多人選擇在家做菜以降低感染風險，市府將持續推動防疫政策，兼顧市場安全與市民生活需求，並研議推廣各商圈或餐廳參加外送平台或增加外帶服務，讓商圈跟餐廳維持生計。

對此，中壢興國市場自治會長魯李仁表示，攤商使用費的減免對攤販來說不無小補，興國市場有220個攤位，每攤月租金1840元，降租後為1472元，他表示，政府在防疫期間與民間共體時艱應給予肯定，但若能增加配發口罩及加強市場消毒等防疫措施會更好。

鄭文燦也說，興國市場是經濟部認的品牌市集及4星優良市集，在防疫作為方面也相當積極，包括於市場門口設置酒精自主消毒區供民眾消毒、要求市場攤商營業配戴口罩、進行市場環境及採買車消毒等，並積極協調販售熟食的攤商在食物上裝設透明罩，減少飛沫傳染風險，市府將持續推動各項防疫措施及經濟紓困方案，維持業者生計並兼顧攤商及消費者安全。

清明連假首日，桃園市長鄭文燦今天早上前往中壢區興國市場，訪視市場防疫對策及民眾採買情況。記者高宇震／攝影
清明連假首日，桃園市長鄭文燦今天早上前往中壢區興國市場，訪視市場防疫對策及民眾採買情況。記者高宇震／攝影
防疫期間，興國市場販售熟食的攤商在食物上裝設透明罩，減少飛沫傳染風險。記者高宇震／攝影
防疫期間，興國市場販售熟食的攤商在食物上裝設透明罩，減少飛沫傳染風險。記者高宇震／攝影

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