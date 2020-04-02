竹市升級版防疫計程車 24小時待命
新竹市政府近期成立防疫計程車隊，於1日升級加裝隔板，專門接送居家檢疫或隔離者，市長林智堅關心車隊運作及防疫措施時，其中一輛車當場就接獲任務，秉持「防疫優先」的精神迅速出動。林智堅說，竹市的防疫計程車有嚴謹完善的訓練，司機皆配戴口罩與手套，車內也有酒精和隔板，且24小時待命，滿足居家檢疫與隔離者載送需求。
林智堅說，考量檢疫或隔離者恐因就醫或變更檢疫地點有交通需求，市府成立防疫計程車隊，除規定司機與乘客皆配戴口罩，也準備手套給司機，並指示裝設前後座分隔設施，車窗固定開啟至少三分之一，確保空氣流通。
防疫計程車新竹隊的司機表示，為讓居家檢疫或隔離者能受到妥善照顧，也節省救護車資源，他毅然投入防疫計程車新竹隊的行列。車隊每天早上8點便會集合待命，接到需求、立即出車，不分平假日、24小時為民服務。
另一名司機則說，疫情當前，能代表市府替國家盡一份心力，感到十分光榮，他也感謝市府提供完善裝備和上路前的教育訓練，目前全車除每日消毒3次，每次載客後也都會消毒。
市府交通處指出，防疫計程車新竹隊目前共有三輛，檢疫的民眾如有變更檢疫地點的需求，可請每日關懷的里幹事協助通報市府，或打給1999並表明需求，由1999向市府提出申請，確認身份及評估條件，符合後派車；另外，檢疫或隔離者於就醫後要回到檢疫或隔離地點時，也可透過醫院協助申請派車。
交通處提醒，防疫計程車不接受一般民眾申請，僅提供檢疫或隔離者使用，收費方式依照新竹市計程車費率，採跳錶收費。
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