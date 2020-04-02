嘉義縣新冠肺炎確診首例 確實做好防疫民眾免恐慌
嘉義縣今天出現新冠肺炎第1例確診，個案是3月25日從美國加州返台的女交換生，因家人皆在台北生活，決定回無人居住的嘉義縣老家進行居家隔離，30日晚間出現嗅覺異常、喉嚨痛等症狀確診，嘉義縣長翁章梁表示，這位女子返台後確實做好隔離措施，已掌握接觸史，請民眾無須恐慌。
翁章梁表示，個案母親為護理師，返台後為個案規畫非常完善的防疫措施，準備充足食材讓其可以三餐自理，30日個案發現身體異常，詢問1922後自行前往醫院採檢，衛生局收到確診通知後，便立即請消防局派救護車送個案到醫院負壓病房治療，個案全程穿防護衣、戴口罩，無接觸家人和其他縣民。
嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，這名個案抵達桃園機場，立即搭乘防疫計程車回到嘉義縣老家隔離，其老家半徑25公尺內皆無鄰居，全程遵守規範並未與任何人接觸。
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