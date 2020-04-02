嘉義縣新冠肺炎確診首例 確實做好防疫民眾免恐慌

苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike去年7月營運後，受遊客喜愛，但未開放7歲以下兒童搭乘，業者開發出供3至6歲幼童乘坐的安全座椅，縣府社會處審核通過昨天啟用，提早在婦幼節前給兒童「賀禮」，4月4日至12日共9天，3至6足歲幼童憑身分證件都可免費搭乘。

2020-04-01 23:05