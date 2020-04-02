餐廳業者贈800個防疫便當 白衣天使好窩心

面對新冠肺炎步步進逼，各家醫療機構嚴陣以待，為了讓醫護人員擁有健康飲食、補充體力，頭份市為恭醫院今天表示，東北角餐廳捐贈800個「防疫便當」，要為防疫人員增加元氣。

為恭醫院院長陳振文表示，目前第一線醫護人員除了平常診治病患，還要隨即緊盯防疫工作，醫事與行政人員也全體動員，輪流在大門口排班支援，為民眾健康把關，但也因此經常錯過用餐時間，三餐不正常。

頭份東北角餐廳總經理楊三福指出，得知防疫期間醫護人員執行醫療照護工作，必須長時間穿著全套防護裝備，即使挨餓、飢渴，也無法吃東西，同時還要保持全神貫注，如果沒有足夠體力，恐怕無法負荷，所以特別請主廚調配「元氣防疫便當」，為醫護人員加油打氣。

由餐廳業者提供的防疫便當，包含開胃菜、豬肉、雞肉和魚肉等雙主菜搭配，還有在地栽種的新鮮蔬菜，從1日開始，每週一、三、五由專人送至為恭醫院，給第一線急診防疫醫護人員享用，整個4月份，總計將捐贈近800個防疫便當。

為恭醫院曾姓護理長指出，平常在院內工作，經常為了用餐傷透腦筋，有時候叫外送，也擔心業者拒絕或不方便送達，如今有餐廳主動發起送餐活動，讓醫院內的醫護人員都深感窩心。