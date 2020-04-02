補貼防疫旅館每房3000 桃園防疫旅館納離島居民

疫情全球擴散，桃園市府為鼓勵防疫旅館照顧檢疫者，提出防疫旅館消毒、員工薪資及設備設施補助方案，市長鄭文燦今天上午說，桃園市3家防疫旅館入住率七成三，市府決定匡列400萬元，補貼防疫旅館設備、消毒及員工薪資，防疫旅館也決定納入支援路遙無法返回的離島居民入住，追溯自4月1日起實施。

市府觀旅局長楊勝評說，桃園市3家防疫旅館目前入住387人，使用率百分之七十三，市府擬定防疫旅館消毒、員工薪資及設備設施補助方案，補助房間消毒每房3千元、補助員工實質薪資每小時158元（每50間房給予200小時），另確診房間每間5萬元補貼重度消毒和房間設施銷毀，3補助經費約400萬元，自4月起到6月底為止。

鄭文燦表示，桃園市3家防疫旅館使用率高，在市民、外籍旅客入住外，也支援部分路途遙遠沒辦法返回的離島居民入住，為給予防疫旅館更大支持，4月起針對防疫旅館設備及消毒、員工薪資補貼，匡列400萬元預算，讓防疫旅館得到支持，將來若防疫旅館不足，將會增加到第4家因應需要。