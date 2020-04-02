防疫在家「悶壞」 林智堅帶你去新竹左岸運動防疫

防疫期間，在家「悶壞了」嗎？新竹市長林智堅化身魔鬼教練，帶著市立動物園的行銷大使「河馬樂樂」前往戶外運動場「新竹左岸」參加運動防疫特訓班，他帶頭做深蹲、跳TABATA，呼籲民眾碰上疫情心情不用「blue」，可到新竹左岸走跳，呼吸新鮮空氣。

林智堅說，受到疫情影響，新竹市府除在防疫工作上超前部署，也邀請民眾走跳市府這幾年所做的建設，尤其推薦腹地廣大、空曠舒適的「新竹左岸」，這裡不僅有給年輕人的滑板公園、毛小孩的狗狗公園、各大草原、棒壘球場，還有水岸旁的自行車道，系列串連成左岸運動公園，讓許多民眾前往運動。

為鼓勵民眾多運動，林智堅也為這次魔鬼特訓班規劃新竹左岸最佳運動路徑，推薦民眾跟著一起做運動，首先第一站先到水源草原跳暖身操，活絡筋骨，並到水岸秘境自行車道騎乘自行車。

家中有毛小孩的民眾也可到狗狗公園拋球丟飛盤，讓毛小孩充分放電，享受草地與陽光，做完上述的有氧運動後，最後可到有遮蔭的橋下滑板公園來一段近年火紅的TABATA間歇性肌力訓練，短短幾分鐘爆汗跳操，搭配有氧和肌力達到最佳運動效果，減脂增肌都可在左岸一次完成。