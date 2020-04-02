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桃園外籍移工舞廳防疫 春假停業全面消毒

中央社 / 桃園2日電

武漢肺炎疫情延燒，桃園市3家外籍移工聚集的舞廳業者配合政府避免近距離群聚防疫的措施，春假期間歇業加強消毒，業者也盼望補助大面積的營業場所租金，共體時艱。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）影響，各行業全面動員防疫措施，桃園市政府警察局桃園分局為防範轄區內各國籍移工利用清明節連假期間，呼朋引伴到移工舞廳聚會，引發群聚感染的疑慮，昨天起邀集市政府多單位與轄內3家移工舞廳業者，研商疫情宣導及防疫措施。

桃園警分局表示，業者配合中央防疫政策，已決定自主歇業到4月11日，同時也在春假期間加強消毒工作與宣導。

警方表示，目前轄區內經營外籍移工的舞廳都在門口張貼暫停營業的啟示，同時也在公司網站、粉絲頁公告停業消息，警方也表達由衷感謝。

警方說，會在連假期間，持續編排勤務至各營業場所加強臨檢，嚴格查察違反防疫相關規定情事，杜絕所有疫病傳染途徑，也盼移工朋友共體時艱。

1名經營外籍移工舞廳的許姓業者表示，舞廳平日入出人士，以越南、印尼移工及外僑居多，但受到疫情影響，整個舞池在近1個月來衝擊最大，幾乎空無一人。

業者說，以經營舞廳的行業來說「沒人就沒有收入」，面對數百坪的空間租金，形成巨大壓力，也希望政府能感受到業者主動配合中央防疫的動作，能給予大面積營業場所的房租補助。

移工 疫情 連假

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