老聚落新視角 竹縣北埔鄉獲700萬元地方創生
新竹縣府提出「109年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷」計畫，爭取中央地方創生計畫，獲內政部營建署城鎮之心工程計畫核定7百萬元，北埔鄉公所預計年底完成巷弄步道舖面、導覽解說牌等硬體工程，交由社區維護管理，藉巷弄、外圍景點新視角，增加北埔老聚落旅遊內涵、擴大旅遊足跡，為北埔觀光注入新活水。
北埔鄉公所整合北埔鄉觀光協會、古蹟文化再造學會、魅力商圈促進會、山城北埔協會、南興社區、北埔社區等等第一線社區的意見，與設計單位溝通，透過民間由下而上的力量，催生「109年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷」計畫，盼改善週邊景點、巷弄的旅遊環境，展現老聚落的新魅力。
北埔鄉公所表示，「化胎」在客家人的風水概念，象徵安穩，也有孕育萬物、期盼後代子孫綿延不斷的意涵，因此這個計畫從慈天宮後方的化胎廣場空間改善出發，規劃公園綠地並整合慈天宮後方的巷弄空間、步道，串連到北埔的「父母山」─秀巒山，預計將投入新台幣7百萬元，包含中央補助560萬元、鄉公所配合款140萬元。
竹縣府交旅處指出，透過地方創生計畫，可望導引人潮從巷弄、外圍，隨處驚艷北埔之美，擴大慈天宮廟前廣場、廟前街、北埔街的徒步區域，延伸北埔鄉的觀光活動範圍，帶動地方觀光的新里程碑；除北埔鄉，竹縣府也為峨眉鄉、尖石鄉爭取到中央地方創生計畫，統計4案共爭取共新台幣2850萬元補助。
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