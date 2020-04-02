5歲童確診17師生停課採檢 鄭文燦：受害者應得道歉補償

交通部觀光局官員「接待」風波確診的員工父子引起社會關切，該名幼兒就讀桃園市某幼兒園，市長鄭文燦今天上午表示，他與衛生、教育局視察該幼兒園後，決議該幼兒園居家隔離的17名師生全部採檢，目前3人驗出陰性反應，其他14人採檢結果今天中午出爐，幼兒園全員停課到師生隔離期結果，讓家長、附近社區安心。

針對觀光局官員接待事件，受害員工父子在桃園市住院隔離，該員工發出「我感到絕望」心聲後，引起社會關心，鄭文燦在防疫專案會議表示，該幼兒園幼童確診事件，緣起觀光局有特權公務員及兒子從海外回來，一邊是員工受害父子，犯錯者應該得到懲罰、受害的人應該得到道歉和補償，這是基本的道理。