溫情不冷漠…挺身而出捍衛個案權益 社工熱情與使命

每年4月2日是台灣社工日。苗栗縣政府從2017年起每年舉辦「苗栗縣績優社會工作人員」徵選表揚，今年有10名獲頒績優社工；縣府社會處獲衛福部表揚績優社工兩人，保護服務科社工員胡惠翊、社會救助及社工科社工師張妤羚。胡惠翊個性耿直，曾為捍衛個案權利與學校爭論；張妤羚負責「社工工作專業制度」建立，秉持「社工服務社工」精神，建構完整苗栗縣的社工體制，她也提醒自己「處處溫情不冷漠」。

苗栗縣政府社會處指出，縣府從2017年起每年舉辦苗栗縣績優社會工作人員徵選表揚，今年受新冠肺炎疫情，表揚典禮暫緩；今年度獲獎名單吳瑋珍、羅子軒、宋佳芳、張妤羚、張瑞鳳、張潔、黃惠琳、劉珈佑、蕭名吟及陳妍旨10人。

苗栗縣獲衛福部績優社工表揚，社會處保護服務科社工員胡惠翊、社會救助及社工科社工師張妤羚，與幼安教養院社工督導韋心怡。

胡惠翊從事社工10年，個性耿直，負責家暴、性侵與兒少保護的一線工作，她曾捍衛一名行為偏差少年個案的就學權利與學校爭論，「為了孩子，一定要很強悍」這名個案從小到大被當皮球踢來踢去，個案有權利就學，校園應接納尊重。

胡惠翊從事兒少保護案件，推動兒保個案親屬安置專，強化土親人親扶持精神，看到兒少保護個案對象走出陰影，活出自信生活，就是她最大成就。

陽明大學衛生福利研究所畢業張妤羚在縣府工作3年多，研究所剛畢業她曾在老人安養中心擔任社工師，之後到彰化縣勞工處擔任勞動條件檢查員，接著考上公職社工師，秉持「社工服務社工」精神，建構提升苗栗縣整體社會工作專業制度，提升苗栗社工人的勞動保障與訓練資源，也建置社工、救助等相關作業流程。

獲得縣內表揚的社工宋佳芳，從人的出生到老遇到各式案件不同，看近人生百態，曾處理一名父親不願讓孩子就學，只會了在家教導兒女投資方法，她為能與這名父親溝通，在出發前，特別做功課了解投資專有名詞。

縣內表揚社工員吳瑋珍，獲活力新秀社工獎，來到縣府之前，她曾擔任勞工職災個案服務，陪伴職災勞工走過人生低潮，身為社工「盡力而為，無愧於心」。