「育我福田」4月2日社工日 一起來認識社工

「社工日」是與社會工作專業人員息息相關日子，每年3月的第3個星期二是國際社工日，台灣社工日訂在每年4月2日。苗栗縣社會處社會救助及社工科指出，經常有民眾搞不清楚社工與志工（義工）差別，為讓大家認識社工，設計「社工知多少」線上小測驗，民眾全部答對就有機會獲得小禮物。

苗栗縣社會救助及社工科指出，台灣社工日是每年4月2日，源自於民國86年4月2日頒行的「社會工作師法」。經常有民眾把社工與志工搞混，苗栗縣長徐耀昌也說，他以前對社工領域不是很了解，擔任縣長後，志工與社工是截然不同，社工有相當專業性。

社會救助及社工科指出，苗栗縣有530名社會工作專職人員，提供苗栗縣弱勢民眾相關專業服務；為提升社工人員勞動權益與專業服務品質，近年特別年年編列預算辦理社工（師）服務業務宣導、人身安全、舒壓等在職教育訓練。今年度將社工相關權益須知製作成桌曆分送轄內社工專職人員。

縣府團隊從106年起積極輔導民間社福團體向中央爭取辦理及申請人身安全、督導支持及培力、在職非社工人員進修社會工作學分費等服務耀升計畫專案；為強化社工專業久任制度，109年度起，全面提升縣府及委外民間單位社工人員薪資，「幸福社工在苗栗・苗栗社工皆幸福」。