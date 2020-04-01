清明連假4天將登場 桃園市照收垃圾

明天開始連續4天的清明連假，由於桃園固定周三、周日不收垃圾，考量民眾在連假期間丟垃圾需求，市府環境清潔稽查大隊連假不休息，2日到5日一連4天的清明連假正常清運，並提醒民眾做好垃圾分類、口罩別亂丟與紙錢減量，一起為環境努力。

由於近來民眾出門都會戴口罩加強防護，但路邊棄置口罩的亂象也時有所聞，市府環保局也強調，若有經稽查發現民眾隨意棄置口罩，將依廢棄物清理法第27條規定進行裁罰，第一次裁罰3千6百元，第二次裁罰6千元，提醒民眾應丟棄置一般垃圾桶。

環境清潔稽查大隊指出，口罩亂丟稽查重點將在醫院及交通場站周邊、鄰近停車場等區域，也依據廢棄物清理法課予此類管理單位環境清潔之維護責任，若管理單位未妥善管理所轄環境區域之清潔與衛生，經稽查發現同一區有超過5片以上的廢棄口罩，也將對管理單位最高開罰6千元，呼籲相關業者切勿心存僥倖。