快訊

戰艦上的瘟神: 美軍「航空母艦染疫求救事件」 何解?

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假4天將登場 桃園市照收垃圾

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
明天開始連續4天的清明連假，由於桃園固定周三、周日不收垃圾，考量民眾在連假期間丟垃圾需求，市府環境清潔稽查大隊連假不休息，2日到5日一連4天的清明連假正常清運。記者張裕珍／攝影
明天開始連續4天的清明連假，由於桃園固定周三、周日不收垃圾，考量民眾在連假期間丟垃圾需求，市府環境清潔稽查大隊連假不休息，2日到5日一連4天的清明連假正常清運。記者張裕珍／攝影

明天開始連續4天的清明連假，由於桃園固定周三、周日不收垃圾，考量民眾在連假期間丟垃圾需求，市府環境清潔稽查大隊連假不休息，2日到5日一連4天的清明連假正常清運，並提醒民眾做好垃圾分類、口罩別亂丟與紙錢減量，一起為環境努力。

由於近來民眾出門都會戴口罩加強防護，但路邊棄置口罩的亂象也時有所聞，市府環保局也強調，若有經稽查發現民眾隨意棄置口罩，將依廢棄物清理法第27條規定進行裁罰，第一次裁罰3千6百元，第二次裁罰6千元，提醒民眾應丟棄置一般垃圾桶。

環境清潔稽查大隊指出，口罩亂丟稽查重點將在醫院及交通場站周邊、鄰近停車場等區域，也依據廢棄物清理法課予此類管理單位環境清潔之維護責任，若管理單位未妥善管理所轄環境區域之清潔與衛生，經稽查發現同一區有超過5片以上的廢棄口罩，也將對管理單位最高開罰6千元，呼籲相關業者切勿心存僥倖。

口罩 連假 廢棄物

延伸閱讀

美官員擬建議戴口罩防疫 川普則籲以圍巾取代

台灣捐口罩 駐荷蘭代表：台荷密切聯繫捐贈作業

他曝口罩那週可買12片 網友一看算法傻眼嗆：亂解讀

假賣家網拍口罩不出貨 全台80人被騙21萬

相關新聞

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

「謝謝您這次把台灣守護的這麼好」！苗栗縣卓蘭鎮雙連國小2年級詹姓學童寫信給衛生福利部長陳時中感謝，並自期雖是小學生，但不...

桃市府現局長夫妻檔引正反意見 局長老公這麼說

選舉幕僚出身的桃園市政府副秘書長王安邦接任市府民政局長，今天在市政會議上宣誓就職，由市長鄭文燦親自主持，期勉王透過民政系...

清明連假4天將登場 桃園市照收垃圾

明天開始連續4天的清明連假，由於桃園固定周三、周日不收垃圾，考量民眾在連假期間丟垃圾需求，市府環境清潔稽查大隊連假不休息...

豬肉攤30多萬元當垃圾丟 急扣垃圾車回頭找原封不動

苗栗縣頭份市中山市場一家豬肉攤商今天中午將裝30多萬元現金塑膠袋，連同垃圾一起丟，頭份市公所下午2點多據報，緊急聯絡前往...

竹縣肥料短缺 農糧署將與其他縣市協調優先供給

受新冠肺炎疫情影響，農民擔心肥料漲價搶購，農委會為避免肥料供應不順，自3月16日起實施肥料預購制，但至31日止，新竹縣各...

桃園市居家隔離756人 鄭文燦擬發慰勞金給衛生所人員

桃園市確診增至32人，居家隔離接觸者也來到756人，其中多達208人由桃園衛生所追蹤管理，負擔壓力大，市長鄭文燦今天到衛...

朝陽富元與瑞恩帝兒合作 4幼兒園優先選擇小一銜接課程

桃園市補教業與幼兒園開創合作新局面，老字號的朝陽富元教育公司在桃園有最多分部，今天宣布與瑞恩帝兒集團八德、同安、大竹、中...

影／苗栗縣防疫消毒大隊成立 縣內公共場域大消毒

苗栗縣環保局為防範新冠肺炎疫情延燒，最近成立防疫消毒大隊，今天並由縣長徐耀昌率同各鄉鎮市長共同宣示，將針對縣內戶外公共環...

影／Rail Bike幼童安全座椅啟用 開放3-6歲兒童搭乘

苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike去年7月正式營運後，深受遊客喜愛，但並未開放7歲以下兒童搭乘，讓不少親子向隅，業...

鄭文燦視察商圈消毒 籲民眾勿亂丟口罩至少罰3千6

新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百...

苗栗花露農場 萬朵繡球花迎客

苗栗縣繡球花季打出知名度，4月2日在卓蘭鎮花露農場舉行，3000盆約萬朵繡球花繽紛多彩，巧妙搭配地形造景。去年廣受好評的南庄繡球花節，今年6月改以更多元化的南庄花卉節接力。

不怕衛生紙之亂 苗栗唯一清潔庇護工場推衛生紙愛心價

苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，場長劉詩詣找來專科同學開設，以「清潔」為主軸，還與永豐餘合作開發衛生紙，...

熱門新聞

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

影／台鐵紅外線蚵仔麵線、熱包子頻嗶叫 無人站量額溫

百德裁員 工具機公會理事長憂5月可能爆裁員潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。