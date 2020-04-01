快訊

戰艦上的瘟神: 美軍「航空母艦染疫求救事件」 何解?

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市府現局長夫妻檔引正反意見 局長老公這麼說

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
選舉幕僚出身的桃園市政府副秘書長王安邦接任市府民政局長，今天在市政會議上宣誓就職。記者曾健祐／攝影
選舉幕僚出身的桃園市政府副秘書長王安邦接任市府民政局長，今天在市政會議上宣誓就職。記者曾健祐／攝影

選舉幕僚出身的桃園市政府副秘書長王安邦接任市府民政局長，今天在市政會議上宣誓就職，由市長鄭文燦親自主持，期勉王透過民政系統繼續為桃園加分；由於王安邦去年與青年事務局長顏蔚慈結婚，成為「夫妻檔」局長，議員對此正反意見不一，王說，夫妻倆是獨立個體，職涯規畫彼此尊重，也無從屬關係，會做事才是最重要的。

市府民政局長原為湯蕙禎，因去年底列入民進黨不分區立委名單，投入選舉就開始請假並申請退休，連月來由秘書長黃治峯暫代，由於秘書長工作吃重，不少議員相繼在議會向市長喊話應儘速補實民政局長職務，鄭文燦在今天宣布新人事由王安邦接任。

王安邦在鄭文燦市長任內擔任過社會局主任秘書、勞動局長、社會局長等職位，去年選前為打選戰辭去社會局長一職，擔任蔡英文桃園北區競選總部執行長，選後又被鄭找回市府，在2月中就任副秘書長一職，相隔1個多月後，今天宣誓就職民政局長。

國民黨議員詹江村直言「這樣的人事安排有點瞎，台灣沒有鬧人才荒到這種地步吧」，他舉例行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧立委是民選公職，這就算了，但政務體系不該習慣是家族政治，如此「近親繁殖」可議，尤其民政局貴為天下第一大局，掌管村里長系統、生老病死與宗教禮俗等相當重要，應有更適合且嫻熟在地的人選可延攬。

民進黨團總召陳治文說，王安邦與顏蔚慈為局長夫妻檔，今天發布人事後，自己有思考過是否該避嫌的問題，但2局處基本上幾乎不會有業務重疊，不致有爭議，且2人辦公地點一個在府內，一個在中壢，因此應正向看待，且王安邦過去擔任過勞動與社會局長，對局處業務得心應手，相信此次就任民政局長能快速上手，她給予高度期待。

無黨籍牛煦庭則說，觀感問題各有解讀，他認為，民政局、青年事務局業務重疊性不高，自己不在意是否為夫妻關係，畢竟「公歸公、私歸私」，身為議員該監督就會監督，他也認為，王任職過勞動與社會局長，表現四平八穩，也沒有什麼負面形象，是市長重要的肱股重臣，如此人事安排應是希望王能有更多歷練，是相對穩妥的棋路。

對此，王安邦說，自己在2016至2018年任勞動局長時，顏局長原任經發局主秘，後於2018年轉任青年局長至今，2019年自己轉任社會局局長時，顏局長也是青年局長，夫妻倆在相同的領域工作，在台灣社會甚為平常普遍，「我們雖是夫妻，也是獨立的個體，在職涯的規畫上彼此尊重」，彼此也沒有從屬關係。

王安邦認為，如果因為其中一人擔任某個位置，另一半就不能擔任，這也未盡公平，「在一個位置上是否能把事情做好，那才是重要的事」，也是自己工作多年的信念。

夫妻 青年 鄭文燦

延伸閱讀

桃園市居家隔離756人 鄭文燦擬發慰勞金給衛生所人員

鄭文燦視察商圈消毒 籲民眾勿亂丟口罩至少罰3千6

王安邦出任桃園民政局長 夫妻檔均為主管成佳話

實名制官員不配合 鄭文燦重話：沒特權、違規就懲處

相關新聞

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

「謝謝您這次把台灣守護的這麼好」！苗栗縣卓蘭鎮雙連國小2年級詹姓學童寫信給衛生福利部長陳時中感謝，並自期雖是小學生，但不...

桃市府現局長夫妻檔引正反意見 局長老公這麼說

選舉幕僚出身的桃園市政府副秘書長王安邦接任市府民政局長，今天在市政會議上宣誓就職，由市長鄭文燦親自主持，期勉王透過民政系...

清明連假4天將登場 桃園市照收垃圾

明天開始連續4天的清明連假，由於桃園固定周三、周日不收垃圾，考量民眾在連假期間丟垃圾需求，市府環境清潔稽查大隊連假不休息...

豬肉攤30多萬元當垃圾丟 急扣垃圾車回頭找原封不動

苗栗縣頭份市中山市場一家豬肉攤商今天中午將裝30多萬元現金塑膠袋，連同垃圾一起丟，頭份市公所下午2點多據報，緊急聯絡前往...

竹縣肥料短缺 農糧署將與其他縣市協調優先供給

受新冠肺炎疫情影響，農民擔心肥料漲價搶購，農委會為避免肥料供應不順，自3月16日起實施肥料預購制，但至31日止，新竹縣各...

桃園市居家隔離756人 鄭文燦擬發慰勞金給衛生所人員

桃園市確診增至32人，居家隔離接觸者也來到756人，其中多達208人由桃園衛生所追蹤管理，負擔壓力大，市長鄭文燦今天到衛...

朝陽富元與瑞恩帝兒合作 4幼兒園優先選擇小一銜接課程

桃園市補教業與幼兒園開創合作新局面，老字號的朝陽富元教育公司在桃園有最多分部，今天宣布與瑞恩帝兒集團八德、同安、大竹、中...

影／苗栗縣防疫消毒大隊成立 縣內公共場域大消毒

苗栗縣環保局為防範新冠肺炎疫情延燒，最近成立防疫消毒大隊，今天並由縣長徐耀昌率同各鄉鎮市長共同宣示，將針對縣內戶外公共環...

影／Rail Bike幼童安全座椅啟用 開放3-6歲兒童搭乘

苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike去年7月正式營運後，深受遊客喜愛，但並未開放7歲以下兒童搭乘，讓不少親子向隅，業...

鄭文燦視察商圈消毒 籲民眾勿亂丟口罩至少罰3千6

新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百...

苗栗花露農場 萬朵繡球花迎客

苗栗縣繡球花季打出知名度，4月2日在卓蘭鎮花露農場舉行，3000盆約萬朵繡球花繽紛多彩，巧妙搭配地形造景。去年廣受好評的南庄繡球花節，今年6月改以更多元化的南庄花卉節接力。

不怕衛生紙之亂 苗栗唯一清潔庇護工場推衛生紙愛心價

苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，場長劉詩詣找來專科同學開設，以「清潔」為主軸，還與永豐餘合作開發衛生紙，...

熱門新聞

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

影／台鐵紅外線蚵仔麵線、熱包子頻嗶叫 無人站量額溫

百德裁員 工具機公會理事長憂5月可能爆裁員潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。