桃市府現局長夫妻檔引正反意見 局長老公這麼說

選舉幕僚出身的桃園市政府副秘書長王安邦接任市府民政局長，今天在市政會議上宣誓就職，由市長鄭文燦親自主持，期勉王透過民政系統繼續為桃園加分；由於王安邦去年與青年事務局長顏蔚慈結婚，成為「夫妻檔」局長，議員對此正反意見不一，王說，夫妻倆是獨立個體，職涯規畫彼此尊重，也無從屬關係，會做事才是最重要的。

市府民政局長原為湯蕙禎，因去年底列入民進黨不分區立委名單，投入選舉就開始請假並申請退休，連月來由秘書長黃治峯暫代，由於秘書長工作吃重，不少議員相繼在議會向市長喊話應儘速補實民政局長職務，鄭文燦在今天宣布新人事由王安邦接任。

王安邦在鄭文燦市長任內擔任過社會局主任秘書、勞動局長、社會局長等職位，去年選前為打選戰辭去社會局長一職，擔任蔡英文桃園北區競選總部執行長，選後又被鄭找回市府，在2月中就任副秘書長一職，相隔1個多月後，今天宣誓就職民政局長。

國民黨議員詹江村直言「這樣的人事安排有點瞎，台灣沒有鬧人才荒到這種地步吧」，他舉例行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧立委是民選公職，這就算了，但政務體系不該習慣是家族政治，如此「近親繁殖」可議，尤其民政局貴為天下第一大局，掌管村里長系統、生老病死與宗教禮俗等相當重要，應有更適合且嫻熟在地的人選可延攬。

民進黨團總召陳治文說，王安邦與顏蔚慈為局長夫妻檔，今天發布人事後，自己有思考過是否該避嫌的問題，但2局處基本上幾乎不會有業務重疊，不致有爭議，且2人辦公地點一個在府內，一個在中壢，因此應正向看待，且王安邦過去擔任過勞動與社會局長，對局處業務得心應手，相信此次就任民政局長能快速上手，她給予高度期待。

無黨籍牛煦庭則說，觀感問題各有解讀，他認為，民政局、青年事務局業務重疊性不高，自己不在意是否為夫妻關係，畢竟「公歸公、私歸私」，身為議員該監督就會監督，他也認為，王任職過勞動與社會局長，表現四平八穩，也沒有什麼負面形象，是市長重要的肱股重臣，如此人事安排應是希望王能有更多歷練，是相對穩妥的棋路。

對此，王安邦說，自己在2016至2018年任勞動局長時，顏局長原任經發局主秘，後於2018年轉任青年局長至今，2019年自己轉任社會局局長時，顏局長也是青年局長，夫妻倆在相同的領域工作，在台灣社會甚為平常普遍，「我們雖是夫妻，也是獨立的個體，在職涯的規畫上彼此尊重」，彼此也沒有從屬關係。

王安邦認為，如果因為其中一人擔任某個位置，另一半就不能擔任，這也未盡公平，「在一個位置上是否能把事情做好，那才是重要的事」，也是自己工作多年的信念。