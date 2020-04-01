聽新聞
test
0:00 / 0:00
豬肉攤30多萬元當垃圾丟 急扣垃圾車回頭找原封不動
苗栗縣頭份市中山市場一家豬肉攤商今天中午將裝30多萬元現金塑膠袋，連同垃圾一起丟，頭份市公所下午2點多據報，緊急聯絡前往竹南鎮垃圾焚化爐途中的垃圾車回頭，翻找約半個小時發現失而復得，攤商母女放下忐忑不安的心。
頭份市公所一輛垃圾車今天中午12點半左右，專門清運中山市場垃圾，下午2點左右載垃圾要到竹南鎮垃圾焚化爐途中，市公所突然接到市場豬肉攤求助，攤商母女一時不察，將30多萬元混進垃圾，收攤時才發現，母女心急如焚，市公所聯絡垃圾車回頭到垃圾場倒出垃圾。
攤商母女、市場管理員及清潔隊員多人，並出動挖土機幫忙，攤開垃圾堆翻找，市公所指出，還好這輛垃圾車清運的垃圾，來源僅有中山市場，相對比較單純，且差一步就燒掉，眾人努力下，約半個小時找到裝錢的塑膠袋，30多萬元原封不動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言