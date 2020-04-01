豬肉攤30多萬元當垃圾丟 急扣垃圾車回頭找原封不動

苗栗縣頭份市中山市場一家豬肉攤商今天中午將裝30多萬元現金塑膠袋，連同垃圾一起丟，頭份市公所下午2點多據報，緊急聯絡前往竹南鎮垃圾焚化爐途中的垃圾車回頭，翻找約半個小時發現失而復得，攤商母女放下忐忑不安的心。

頭份市公所一輛垃圾車今天中午12點半左右，專門清運中山市場垃圾，下午2點左右載垃圾要到竹南鎮垃圾焚化爐途中，市公所突然接到市場豬肉攤求助，攤商母女一時不察，將30多萬元混進垃圾，收攤時才發現，母女心急如焚，市公所聯絡垃圾車回頭到垃圾場倒出垃圾。