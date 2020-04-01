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竹縣肥料短缺 農糧署將與其他縣市協調優先供給

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天邀集相關單位商討如何解決肥料供銷失衡問題。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天邀集相關單位商討如何解決肥料供銷失衡問題。記者陳斯穎／攝影

受新冠肺炎疫情影響，農民擔心肥料漲價搶購，農委會為避免肥料供應不順，自3月16日起實施肥料預購制，但至31日止，新竹縣各農會預購1130公噸的肥料，卻僅獲配撥126公噸，縣長楊文科今天為此邀集相關單位商討如何解決肥料供銷失衡問題。農糧署北區分署長王安石表示，目前農委會研擬4月中旬調降肥料價格，盼藉此遏止短時間內囤積肥料現象。另外，縣府也與農糧署達成協議，未來將由各鄉鎮農會直接提出申請預購量，再由農糧署與其他縣市做協調，優先供給新竹縣。

楊文科表示，目前正值水稻、蔬菜及水果需要施肥的時候，但肥料供應不足，各農會總幹事希望農糧署分配時，必須重視新竹縣長期不足，且有些縣市有囤積現象，農委會為避免肥料供應不順，自3月16日起實施肥料預購制，並從24日起配送農民所需肥料，農民預計5至 7天內即可拿到肥料，但新制推行後，縣府仍接獲各農會反映肥料到貨量不足、農民預購量未如期到貨等問題，預購1130公噸的肥料，目前配撥總量僅126公噸。

對此，王安石表示，昨天農委會主委陳吉仲在立法院答詢時也提到，農委會目前研擬4月15日及5月各調降一次肥料價格，每次調降20元，不過仍待中央正式宣布，若農民現在先囤積肥料，之後降價就划不來，盼藉此遏止囤積現象，讓供需平衡，急需的農民可以買得到肥料。而在宣布調降價格前就已預購肥料的農民也不用擔心，購買價格以取貨日期為準。

另外，各鄉鎮農會總幹事也反映，目前預購採實名制，登記時農民必須跑一趟農會，到貨時又要抽空到農會拿，對農民來說相當不便，對此，縣府也與農糧署達成協議，未來將由各鄉鎮農會直接提出申請預購量，再由農糧署與其他縣市做協調，優先供給新竹縣。

受新冠肺炎疫情影響，農民擔心肥料漲價開始搶購，新竹縣竹北農會肥料倉庫出現30年罕見的空蕩。記者陳斯穎／攝影
受新冠肺炎疫情影響，農民擔心肥料漲價開始搶購，新竹縣竹北農會肥料倉庫出現30年罕見的空蕩。記者陳斯穎／攝影

農民 農糧署 農委會

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