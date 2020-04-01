感念外包廠商共體時艱 桃園醫院贈414份暖心餐點

新冠肺炎疫情持續擴大，桃園醫院作為此次疫情主責醫院之一，自中央指揮疫情中心成立起，全面配合指揮中心各項決議及多項任務，一直有群無名英雄默默在前線付出，為感念他們的奉獻，院方特別訂購414份套餐，感謝同仁的付出。

桃園醫院表示，院內共有11家外包廠商，分別包括負責保全、清潔、傳送、往生室、被服洗滌、停車場、商場、污水廠、救護車、交通接駁、照顧服務員等類別的公司，每個同仁在疫情爆發期間，皆默默付出奉獻，一同防堵疫情擴大。

桃園醫院院長徐永年說，外包場商同仁，為了給病人安全舒適的環境，總是默默在前線各司其職、從不退縮。他表示，自院方開始實施病人分流、入院前要先讀健保卡查看旅遊史等措施，幸好有保全同仁維持秩序，讓動線順暢，且清潔人員每天無數次的打掃及仔細消毒，相當辛苦。