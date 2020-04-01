小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

「謝謝您這次把台灣守護的這麼好」！苗栗縣卓蘭鎮雙連國小2年級詹姓學童寫信給衛生福利部長陳時中感謝，並自期雖是小學生，但不能讓陳部長努力白費，要勤洗手、戴口罩等基本防疫觀念，大家一起對抗新冠（武漢）肺炎。

新冠肺炎持續延燒，苗栗縣卓蘭鎮雙連國小「機會」教育，情境教學引導學童，1年級演短劇，2年級給防疫人員的感謝信，3年級改編「兩隻老虎」歌詞，4年級防疫藏頭詩，5年級防疫小記者報導，6年級防疫宣導，並在學校朝會發表，深植學童防疫觀念及落實做法。

其中，詹姓2年級學童信給陳時中，內容指出現在疫情很嚴重，造成全球恐慌，謝謝把台灣守護這麼好，中央流行疫情指揮中心記者會，都能詳細回答問題，「讓我們很安心」，部長這麼努力，不能讓部長努力白費，雖然還是小學生，還是要做基本的防疫觀念，如勤洗手、戴口罩等，一起對抗疫情。