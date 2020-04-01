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桃園市居家隔離756人 鄭文燦擬發慰勞金給衛生所人員
桃園市確診增至32人，居家隔離接觸者也來到756人，其中多達208人由桃園衛生所追蹤管理，負擔壓力大，市長鄭文燦今天到衛生所慰勞第一線人員辛勞，表示將從優編列團體保險、通訊補助費及誤餐費等支持措施，後續也將研議發放慰勞金，給予第一線同仁最大的支持。
居家隔離者主要為確診對象的直接接觸者，衛生所護理師獲報展開列管後，會先同警察至居家隔離者家中遞送居家隔離單、防疫關懷包、進行手機設定、衛教居家隔離注意事項，與居家隔離者保持良好互動，陪伴居家隔離者安心度過14天居家隔離。
為提供民眾安心就醫環境，全桃園13區衛生所針對門診與兒童預防接種時段進行分流及動線規畫，並於入口處進行量體溫、酒精消毒手部等措施，市府衛生局也考量衛生所櫃台為民眾密集接觸之處，正盡速設立透明壓克力隔板，避免發生交叉感染情況。
由於桃園區衛生所人員居家隔離追蹤工作吃重，鄭文燦今天特地到衛生所訪視，他說衛生所是公共衛生第一線，也是防疫的第一線，因此特地到衛生所來訪視衛生所分流應變措施，慰問大家辛勞，市府將從優編列團體保險、通訊補助費及誤餐費等措施。
鄭文燦也有感防疫期間醫護人員辛勞，今天表示市府將針對全市11家責任醫院提撥約700萬元慰勞金，主要來自民間捐款，700萬元的70%將用於醫護人員，30%用於外包等協勤同仁，另，衛生所部分也會另案尋覓民間捐款，以慰勞致謝公衛人員辛勞。
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