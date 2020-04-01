南崁兒童藝術村遭批太商業化 文化局：會檢討改進
桃園市議會今排定文化局工作報告，市議員劉勝全質詢南崁兒童藝術村，他痛批「商業氣息太濃，一點藝術氛圍都沒有」。對此，桃園市文化局回應，南崁兒童藝術村裡的確有許多攤販、廠商進駐，會檢討改進。
劉表示，不管是中平路故事館、桃園市立兒童美術館及桃園光影電影館等，市府都投入相當多經費，但南崁兒童藝術村則是向營運商收取租金71萬4860元，再由營運商分租給其他單位。他說，這對蘆竹相當不公平，其他場館皆由政府投資，但南崁兒童藝術村卻被搞成半商業化。
南崁兒童藝術村自108年3月開始營業，截自108年底，入園人數總計約有6萬8千人。劉直問，南崁兒童藝術村場內空間剩下多少從事藝術創作？剩下多少做文化藝術？他表示，華山文創園區中僅留0.64%給藝術家進駐，非常商業化，因此文化部長也有說過要檢討，他希望文化局挹注更多經費加強藝文活動。
文化局局長莊秀美表示，會檢討改進。文化局主任秘書王麗娟則說，與營運商簽訂合約時，已訂下園區中共有2棟建築作為公益、藝文展覽空間使用，其中一棟是內政部北區兒童之家宿舍群活化建物，作為歷史展示用，另外戶外草地也屬公共藝文空間。她指出，園內還設有空間，一年中有30天可提供各局處、各區里申請作為集會場所，或要進行公益活動的民間團體也能申請。
劉質疑，中平路故事館並沒有太多攤商進駐，為何南崁兒童藝術村卻有大批攤商？王表示，原因在於場館、園區的大小不同，文化局會視場館園區大小不同，控制攤商進駐的狀況，既然引起反彈和質疑聲浪，王說，將會與營運商討論改進。
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