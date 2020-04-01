朝陽富元與瑞恩帝兒合作 4幼兒園優先選擇小一銜接課程

桃園市補教業與幼兒園開創合作新局面，老字號的朝陽富元教育公司在桃園有最多分部，今天宣布與瑞恩帝兒集團八德、同安、大竹、中壢4所幼兒園簽署合作契約，瑞恩帝兒小朋友享有優先選擇朝陽富元小一銜接課程（正音）先修班權益，雙方也要合作進一步推動規畫才藝班。

瑞恩帝兒4所幼兒園大班合計有700多位小朋友，朝陽富元董事長鄭一鳴、瑞恩帝兒呂文彬董事長出席簽約儀式，雙方表示除了優先選擇小一正音銜接先修班、開辦才藝班，朝陽富元也安排師資團4月至6月為幼兒園小朋友免費上課，有利於優先選擇權。

另外，為了迎接快樂兒童節，瑞恩帝兒特別配合這次新冠病毒的防疫措施，精心準備抗菌洗手皂送給每一位小朋友，鼓勵小朋友多洗手，一同抵禦病毒的感染，小朋友拿到禮物時，都非常的高興說一定會記得常洗手，而且是正確的防疫洗手方式。

瑞恩帝兒4所幼兒園創辦人呂文彬表示，新冠病毒來勢洶洶，為了讓家長放心送小朋友來上學，在入園門口加裝紅外線熱像儀，掌握所有入園幼兒的體溫，校內還實施早晚測量體溫及入校使用酒精消毒，園方也加強宣導幼兒勤洗手做好玩具、環境消毒等清潔工作。