影／苗栗縣防疫消毒大隊成立 縣內公共場域大消毒

苗栗縣環保局為防範新冠肺炎疫情延燒，最近成立防疫消毒大隊，今天並由縣長徐耀昌率同各鄉鎮市長共同宣示，將針對縣內戶外公共環境及重點區域全面實施防疫消毒作業，希望讓民眾安心，並擁有安全健康的生活空間。

苗栗縣環保局指出，苗栗縣防疫消毒大隊結合鄉鎮市公所清潔隊，同步啟動縣內重點區域的防疫消毒工作，包括戶外公共環境、人口密集的民生熱點，及縣內鐵路、公路、計程車等交通場站，還有百貨賣場、電影院等大型營業場所、市場商圈等人口聚集的民生熱點、學校與民眾洽公機關等地實施消毒防疫作業。

宣示及啟動儀式上午在苗栗市貓裏喵親子公園舉行，全縣18鄉鎮市長大多數都親自到場參與，隨後工作人員並在公園內全面展開消毒作業；徐耀昌指出，防疫視同作戰，公共場所環境消毒作業務必要落實，縣府也會配合中央指揮，與鄉親努力度過疫情，提醒民眾盡可能減少出入公共場合，人多的密閉空間要記得戴口罩，最重要的是勤洗手，才能有效杜絕病毒。