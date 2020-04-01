宏其醫院童顏童語兒童繪畫比賽 小朋友展現新奇創意

正值新冠肺炎防疫期間，桃園市中壢區宏其婦幼醫院舉辦的童顏童語兒童繪畫比賽意外獲熱烈迴響。為鼓勵熱烈參賽的小朋友們，宏其婦幼醫院臨時增加各組獎項，除了原本30個正獎，另提供433個參加獎，讓色彩繽紛的繪畫比賽增添溫馨的氛圍。

童顏童語兒童繪畫比賽針對3歲以上至國小在級學生，徵求作品期間自2月3日起至3月25日為止，收到463件小朋友的作品，共選出特等獎3位、優等獎3位、佳作獎24位。宏其婦幼醫院長張紅淇說，這次繪畫比賽沒想到獲得這麼踴躍的回應，公告的第二天就有奶奶親自幫孫子來問比賽相關細節。

張紅淇表示，兒童是國家未來的希望，這次比賽不訂主題，讓參賽小朋友自由的發揮。希望能讓小朋友的成長學習過程，增加更多的彩色、夢想及創造力。