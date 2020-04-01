中壢車站機捷共構 里長：廣場出入口連結中平中正商圈

桃園鐵路地下化後的中壢車站，規劃與機場捷運A23站共構，除了原本臺鐵中壢站及機捷A23站出入口外，桃園市府將利用目前車站前圓環及道路用地，變更規劃為廣場，設置出入口；未來旅客可以從中壢車站穿堂經由人行通道前往車站周邊商圈，進出車站更加便利。中壢站前中平商圈理事長暨石頭里長劉柏成表示，站前廣場出入口設置有助於連結中平商圈與中正商圈，他也建議未來若增設第五以上出口，可就鄰近中正路之國有地為優先考量。

捷運工程局表示，為了推動鐵路地下化，中壢車站採用「鐵路在上、機捷在下」的共構原則，協調鐵道局將機場捷運A23站降挖5.7公尺，站前横渡線降挖3.2公尺。

未來地下化之後車站周邊都市發展一併重新檢討規劃，內容包括機場捷運橫渡線以及中壢站前明挖覆蓋隧道留下的上方空間，不回填，興建地下人行通道，預留16處可拆除式牆版，供未來周邊連通出入口使用。

將中壢車站前圓環及道路用地變更為廣場用地並設置出入口，旅客可藉由站前中平商圈廣場，進入地下人行通道搭乘火車及捷運，方便旅客進出車站；台鐵中壢站3出入口加上站前廣場出入口，前站進出民眾將有四處出入口使用。

中壢後站亦規劃機場捷運A23站2處出入口，在共構規劃下，後站民眾可由此出入口搭乘機場捷運或臺鐵，連通前站的中平商圈，串連前後站商業活動。

前年9月機場捷運A23站動工時，同步啟動鐵路地下化先導工程，包括「中壢臨時後站遷移」目前已完成車站結構體、「新設跨站天橋」已完成鋼構組立、「A23站體調降」目前正施做連續壁，其中，中壢臨時後站及新設跨站天橋預計在今年9月啟用，中壢後站民眾將有一個嶄新又有無障礙設施的臨時車站可使用。

對此，劉柏成表示，站前廣場出入口設置有助於連結中平商圈與中正商圈，亦保障前站市民通行與乘車安全，而未來增設第五以上出口，可就鄰近中正路之國有地為優先考量，並希望能如期順利完工。