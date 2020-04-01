影／Rail Bike幼童安全座椅啟用 開放3-6歲兒童搭乘

苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike去年7月正式營運後，深受遊客喜愛，但並未開放7歲以下兒童搭乘，讓不少親子向隅，業者祺峰公司為此開發出供3至6歲幼童乘坐的Rail Bike幼童安全座椅，經縣府社會處審核通過並於今天啟用，提早在婦幼節前給兒童們一件「賀禮」，4月4日至12日共9天，3至6足歲幼童憑身分證件都可免費搭乘。

目前正值新冠肺炎防疫期間，各地觀光活動飽受衝擊，舊山線鐵道自行車過去一票難求，且以遊覽車團客為主，近來自由行散客搭乘的頻率大增，祺峰公司為拚觀光，與鄰近的三義西湖渡假村策略結盟，4月起推出平日優惠套票，購買4張Rail Bike車票1000元就贈送價值1596元的西湖渡假村入園券4張，邀各地遊客前來賞螢、賞桐花，感受舊山線之美。

苗栗縣政府文化觀光局、社會處及三義鄉公所與祺峰公司上午在鐵道自行車龍騰站舉辦「童樂舊山線、桐遊鐵道自行車」幼童安全座椅啟用記者會，同時宣布4月18日起推出「第五班次─星空班」，A、C兩條Rail Bike路線假日傍晚5點半都加開1班次，讓遊客感受夕陽餘暉及星空之美。

祺峰董事長游志勇指出，Rail Bike去年營運後，不斷有民眾詢問幼童票價及搭乘限制，許多家長因孩子年齡未達7歲而放棄搭乘，是遊舊山線的一大遺憾，祺峰目前開發出的鐵道自行車3-6歲幼童專用座椅，具有5點式安全帶，幼童無法自行開啟，啟用前並經文觀局、社會處及專家現勘後同意放寬開放幼童搭乘。