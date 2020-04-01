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鄭文燦視察商圈消毒 籲民眾勿亂丟口罩至少罰3千6

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視，也親自張貼「勿亂丟口罩」的宣導告示，強調違者第1次就開罰3600元，第2次罰6千元，呼籲民眾有公德心，配合市府為防疫作業努力。

桃園市環保局成立的防疫消毒大隊共124名隊員，配有33台消毒車及58部背負式電動消毒機，每台車可載送1公噸500PPM漂白水，1車3人到點執行任務，大隊從2月份即著手展開公共區域消毒工作，近日鎖定人潮眾多處，如交通場站、百貨商圈及機關學校的戶外地區進行預防性防疫消毒作業，預計下周完成第1輪消毒。

鄭文燦今天早上到桃園火車站前訪視，了解桃園區中隊消毒情形，隊員背起背負式電動消毒機一路往站前人行道、無障礙坡道等處噴灑消毒水，鄭說，新冠肺炎是透過飛沫跟接觸傳染，所以防疫的不二法門，除了落實人員的自主健康管理與勤洗手外，公共地區環境消毒也非常重要，消毒作業並非是因為確診案例才消毒，請大家勿恐慌。

由於近來屢見民眾亂丟口罩，不僅影響市容也造成民眾恐慌，鄭文燦今天也協助到桃園火車站的公布欄張貼廢棄口罩不亂丟的宣導海報，他說強調使用完的口罩是一般性廢棄物，請民眾就先折好收好，回到家裡或看到垃圾桶再丟，共同維護環境整潔。

鄭文燦今天也致贈雞精給清潔隊員，肯定隊員辛勞工作，並提醒隊員務必要注意安全，消毒時要戴護目鏡、口罩與手套等，消毒完後要注意清潔，保護自己安全。

新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視，並宣導民眾勿亂丟口罩。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視，並宣導民眾勿亂丟口罩。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視，致贈雞精打氣。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府環保局近日成立防疫消毒大隊展開公共地區的戶外環境消毒作業，市長鄭文燦今天到桃園火車站及站前百貨商圈訪視，致贈雞精打氣。記者張裕珍／攝影

口罩 鄭文燦 新冠肺炎

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