新規上路！屏東火車站與客運準備好了

今起搭台鐵必須戴口罩、量體溫才能上車，屏東火車站及客運業者早已著手相關防疫工作，改為單一上下車入口，並設置紅外線測溫儀。今天站內仍可看到零星民眾沒有戴口罩，站務人員皆會要求乘客須戴口罩才能上車。

記者實地觀察，屏東火車站內大多數民眾皆有戴口罩，屏東火車站站長董阿成視察時，恰巧在售票口發現一名沒有戴口罩、正準備搭火車前往新竹的男子，董阿成見狀立刻上前規勸，隨後也遞給男子一片口罩，讓這名男子能進入月台乘車。

董阿成說，屏東火車站開放單一上下車的出入口，上月30日就在月台出入口設置紅外線測溫儀，今天已是使用的第3天，一切順利。

對搭車戴口罩一事，董阿成說，火車站出入口有張貼告示呼籲民眾，屏東火車站與周邊商家相連，目前無法完全掌控進出車站民眾是否都有戴口罩。