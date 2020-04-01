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中壢火車站票務中心不列歷史建築 議員為柑仔會社請命

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
文化局表示，雖然中壢火車站票務中心因建物無法列入歷史建築，但9台國寶級印票機活字版印刷機器，已由台鐵列冊保管。圖／報系資料照
文化局表示，雖然中壢火車站票務中心因建物無法列入歷史建築，但9台國寶級印票機活字版印刷機器，已由台鐵列冊保管。圖／報系資料照

為了保存文化資產，各界人士紛紛請命，希望將在地文化建物列為歷史建築。台鐵中壢車站票務中心有活字排版印刷，先前有人申請歷史建築，不過因建物僅是RC貼磚樓房未通過審核。市議員陳雅倫今日也為龜山柑仔會社提出申請，她指出，柑仔會社是僅存完整柑橘會社的舊倉庫，建議將其列入歷史建築。

桃園市文化局主任秘書王麗娟表示，台鐵中壢車站票務中心使用活字排版印刷，雖然活字版印刷機器具歷史價值，但票務中心的建物當時是借用員工宿舍，僅是RC貼磚樓房，桃園市文化資產審議委員會就建物而言，認定無保存價值、無法列入歷史建築，如能提出新事證則可從新認定。至於9台國寶級印票機活字版印刷機器，王表示，台鐵已列冊保管。

市議員陳雅倫今質詢文化局，指出龜山歷史豐富，但列冊保存的古蹟、歷史建築卻僅有5處。陳表示，劉銘傳鐵路穿越龜崙嶺，開啟龜山茶葉、煤礦及柑橘等產業，台灣總督府更在龜山庄設立數個物產加工倉庫，其中一處就是目前龜山中和南路市場郵局旁邊的龜山柑仔會社。

陳說，曾有地方文史工作者向她陳情，希望將該地整理後文化傳承。陳表示，柑仔會社是僅存完整柑仔會社的舊倉庫，但荒廢已久，過去的繁華只保留在阿公阿嬤那一輩的記憶中，或許下一代就會徹底留白，非常可惜。她建議，柑仔會社產權為交通部，市府可出面取得土地使用同意，規畫成龜山百年產業文化館並列為歷史建築，做地方創生、提振龜山文化觀光。

桃園市文化局長莊秀美表示，目前會先委託訪視團進行相關資料的搜集和評估，如收到提報單後，文資審查程序將會啟動，以提報人為主但也會請土地所有權人一同前往會勘。陳則表示，她今日代表提報，並邀請文化局、在地文史工作者一起會勘。

市議員陳雅倫今日也為龜山柑仔會社請命，她指出，柑仔會社是僅存完整柑橘會社的舊倉庫，將提出申請歷史建築，對此文化局回應，如收到提報單後文資審查程序將會啟動。圖／市議員陳雅倫提供
市議員陳雅倫今日也為龜山柑仔會社請命，她指出，柑仔會社是僅存完整柑橘會社的舊倉庫，將提出申請歷史建築，對此文化局回應，如收到提報單後文資審查程序將會啟動。圖／市議員陳雅倫提供
桃園市中壢火車站旁的台鐵局票務中心，曾是全台各車站名片式紙本車票的誕生地，熱門的「永保安康」、「追分成功」等紙卡式車票，皆是從此處印製出來。圖／報系資料照
桃園市中壢火車站旁的台鐵局票務中心，曾是全台各車站名片式紙本車票的誕生地，熱門的「永保安康」、「追分成功」等紙卡式車票，皆是從此處印製出來。圖／報系資料照

歷史建築 文化局 文史工作者

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