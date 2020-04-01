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不怕衛生紙之亂 苗栗唯一清潔庇護工場推衛生紙愛心價

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年與永豐餘合作開發衛生紙，身障員工負責後端包裝。圖／阿昌清潔庇護工場提供
苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年與永豐餘合作開發衛生紙，身障員工負責後端包裝。圖／阿昌清潔庇護工場提供

苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，場長劉詩詣找來專科同學開設，以「清潔」為主軸，還與永豐餘合作開發衛生紙身障員工負責後端包裝。近期因新冠肺炎疫情影響，民眾瘋搶衛生紙，阿昌清潔庇護工場一天接到數十通電話，網路平台訂單爆料，他們決定暫時關閉網路平台，且持續備貨，4月開始推出愛心促銷價，一箱60包原本660元，下降到1箱570元，限苗栗縣自取，報答大家平時幫忙。

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾瘋搶民生物資。阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣說，近期接到多通來電，希望能到現場來購買衛生紙，民眾對衛生紙很恐慌，希望能買到衛生紙，上周他們在網路平台訂單爆量，先將網路平台關閉，持續備貨。

劉詩詣說，在評估備貨量給網路爆量訂單後，他們決定讓大家買得到，也幫大家省荷包，「阿昌跟大家一起度過難關」，4月推出促銷方案，一箱60包，原本一包11元，下降到一箱570元，一包9.5元，希望大家遇到困難「出一份心力，報答大家平時幫忙」。採網路預購制，連結：https://reurl.cc/E7p7Q1

阿昌清潔庇護工場指出，販售抽取式家用衛生紙快1年，感謝大家支持，去年10月還上架到中油加油站通路；最近一波波衛生紙之亂，也感受到大家恐慌。大家來取貨，每一句「加油！辛苦了！」都是庇護工場員工們一次次反覆練習最大動力。另外，每賣1包衛生紙捐1元，作為服務清潔獨居長者計畫經費。

劉詩詣說，庇護工場在身心障礙者求職中扮演很重要角色，讓有就業意願但因就業能力不足而無法進入競爭性就業市場，且需長期就業支持的身心障礙者，依其職業輔導評量結果，提供庇護性就業服務。

阿昌清潔庇護工場目前有6名身障員工，今年縣府勞青處核准可再增加7名身障員工，將有13名，除了衛生紙後端包裝外，他們也訓練身障員工清潔服務工作，打掃場館。

阿昌清潔庇護工場內張貼包裝注意事項，提醒員工。記者劉星君／攝影
阿昌清潔庇護工場內張貼包裝注意事項，提醒員工。記者劉星君／攝影
苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，場長劉詩詣找來專科同學開設，以「清潔」為主軸，還與永豐餘合作開發衛生紙，身障員工負責後端包裝。記者劉星君／攝影
苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，場長劉詩詣找來專科同學開設，以「清潔」為主軸，還與永豐餘合作開發衛生紙，身障員工負責後端包裝。記者劉星君／攝影
苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，場長劉詩詣（中）找來專科同學開設，以「清潔」為主軸，還與永豐餘合作開發衛生紙，身障員工負責後端包裝。記者劉星君／攝影
苗栗縣唯一庇護工場「阿昌清潔庇護工場」成立2年，場長劉詩詣（中）找來專科同學開設，以「清潔」為主軸，還與永豐餘合作開發衛生紙，身障員工負責後端包裝。記者劉星君／攝影

衛生紙 庇護工場 身障

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