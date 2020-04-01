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桃園這小學800多師生線上教學演練 阿嬤主動到校學ZOOM

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
線上教學對師生而言都是很新鮮的體驗。圖／桃園市義興國小提供
線上教學對師生而言都是很新鮮的體驗。圖／桃園市義興國小提供

桃園市義興國小防疫超前部署，全校老師和30班800位學生上個月30日利用放學後晚上8點，成功完成同步線上教學演練。校長馮立縈指出，能成功全賴事前規畫標準操作流程，多次和學生、家長溝通，5%學生家裡沒戴具由學校提供平板，加上老師們的熱忱，才能順利完成全面線上教學演練。

一位阿嬤為了解線上教學步驟和內容，好幫助乖孫在家使用電腦時解決操作問題，有一天到學校門口說要找老師，說明來意以後讓老師很感動，故事在學校傳開後，每位老師更聚精會神做好線上教學備課作業，也再三提醒學生可能碰到的問題與如何克服。

馮立縈校長說，演練時不但師生都非常專注，像六年級的家長還很熱情，原本先演練一堂課，徐郁美老師與學生因此接續第二堂線上課程，結束後家長們紛紛在群組討論，「原來線上教學可以讓他這麼認真」、「老師比網紅還紅」、「這種上課方式太有趣了」。在老師這端，除了授課，每一位學生的表情可以同時在一個螢幕全都露，是很新鮮的體驗，難以想像會有線上教學的一天。

馮立縈說，演練可說「熱度爆表」，家長對演練充分支持和配合。演練可以了解要補強改進的地方，像手機太小，沒辦法滿足非同步的教學像教育部的網站畫面比例，所以決定採用電腦或平板，而且不只一次調查學生家有沒有符合要求的載具，有的家長特地跟親友借，最後還有5%學生由學校提供平板。

校方規畫線上教學前比較多個軟體，後來決定用ZOOM軟體，也設想一二年級如果開同步教學不適合一直在螢幕前久坐上課，於是為低年級設計不同的學習和關懷課程。這次還演練開設國語 數學、社會、英語、資訊、藝文等課程，教育部、教育局也提供資源使才能順利完成演練。

義興國小完成全校學生在家，老師在校線上教學演練。圖／桃園市義興國小提供
義興國小完成全校學生在家，老師在校線上教學演練。圖／桃園市義興國小提供

教育部 網紅 教育局

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