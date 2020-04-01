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因應清明返鄉車潮 中壢警方交通熱點加強管制

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
因應清明連假期間返鄉車潮，中壢警分局針對高鐵、台鐵、國道交流道等交通熱點，加強周邊道路交通管制及疏導，亦呼籲民眾改走替代道路。圖／中壢警分局提供
因應清明連假期間返鄉車潮，中壢警分局針對高鐵、台鐵、國道交流道等交通熱點，加強周邊道路交通管制及疏導，亦呼籲民眾改走替代道路。圖／中壢警分局提供

今天為清明連假返鄉前夕，因應清明連假期間公共運輸場及國道交流道等熱點湧現返鄉車潮，桃園市中壢警分局規劃各項交通疏導作為，針對高鐵、台鐵、國道交流道等交通熱點，加強周邊道路交通管制及疏導，亦呼籲民眾提早改走其他替代道路，以節省返鄉、旅遊時間。

中壢區轄內景點華泰名品城、SOGO百貨、COSTCO中壢店及仁海宮等大型購物商場及宮廟，考量今年疫情狀況，建議民眾應做好防疫措施，另現正值大園區海芋盛開季節，中壢區聖德路係往會場交通要道，路幅狹小，中壢分局除加強交通疏導外，並提醒前往賞花民眾切勿違規停車，影響交通順暢。

另外，4月2日（星期四）早上7點起至12點止，實施國道1號中壢、內壢交流道之南向入口匝道高乘載管制，亦與交通部高速公路局於連假期間，對於轄區交流道採嚴格匝道儀控管制，若遇回堵情形嚴重，除通報警廣轉知用路人改行替代道路及派員疏導外，並即時傳遞訊息通報、協調及處置，平衡高速公路與平面幹道車流。

替代道路：

一、中壢交流道替代道路

南下：平鎮區民族路→右轉環南路（台1線）→右轉延平路（台1線）南下。

北上：平鎮區民族路→左轉環西路、環北路台1線北上；或中山高銜接台66線往西方向→右轉台15線濱海公路北上。

二、內壢交流道替代道路

南下：中壢區中園路→右轉中華路（台1線）→右轉環北路（台1線）南下。

中壢分局長劉印宮表示，清明連續假期期間，雖為祭祖、出遊熱時，但考量目前疫情狀況，建議民眾搭乘大眾交通運輸工具時，請記得配戴口罩；中壢分局為避免群聚感染，已協調轄區2間外籍移工舞廳「聚泰小館」及「TRIPLE J」配合政府防疫政策自主停業14日；另於室外應相互保持距離1公尺，室內至少1.5公尺，若無法保持此距離則一定要戴口罩，保護自己，也保護他人。

因應清明連假期間返鄉車潮，中壢警分局規劃各項交通疏導作為，針對高鐵、台鐵、國道交流道等交通熱點，加強周邊道路交通管制及疏導，亦呼籲民眾改走替代道路。圖／中壢警分局提供
因應清明連假期間返鄉車潮，中壢警分局規劃各項交通疏導作為，針對高鐵、台鐵、國道交流道等交通熱點，加強周邊道路交通管制及疏導，亦呼籲民眾改走替代道路。圖／中壢警分局提供

替代道路 國道 連假

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