中壢慈惠堂超前布署 全桃率先成立防疫小組
桃園市中壢區慈惠堂超前布署加強防疫，繼日前取消3月初前往花蓮總堂聖地慈惠堂晉香和回鑾遶境活動後，於今天早上成立防疫小組，為桃園市第一所成立防疫小組的公廟，希望將疫情降到最低。
慈惠堂董事長陳燦宏表示，慈惠堂一向對疫情敏感，受疫情影響，取消原訂今年3月前往花蓮總堂聖地慈惠堂晉香15台遊覽車、600人的行程，及大型繞境等團體聚會活動，但仍有些信徒會前來祭拜王母娘娘，因而成立防疫小組，希望將疫情影響降到最低。
防疫小組由廟方志工自願組成，成員皆經過訓練，共30多人排班，每人1周排1班，1班3個小時。小組成員會配戴面罩為前來廟宇參拜的民眾量額溫，若量出額溫超過37.5度就會禁止民眾進入參拜，也會身著鮮豔的制服，讓民眾一看就知道是志工。
陳燦宏也表示，現在疫情嚴重，以往常來拜拜的老人家都被年輕人要求待在家裡，因此近日參香的信徒少了許多。此外，慈惠堂提供的免費收驚服務，過去平均一天服務200人，農曆初一十五更多達5、600人，廟方擔心人與人面對面接觸會助長病毒的傳播，現在也取消。陳燦宏也祈求母娘神威顯赫，早日消滅病毒，並代表中壢慈惠堂，感謝所有自願參與防疫的志工們。
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