竹縣世界繪本節主題書展登場 600本童書半價優惠

為呼應兒童清明連假，新竹縣政府文化局與敦煌書局合作，在文化局圖書館一樓大廳辦理世界繪本節主題書展，展期自即日起至5月3日止，現場提供70本世界兒童繪本供讀者閱讀，展期內還提供約600本的優質童書繪本，推半價優惠提供鄉親選購。

文化局表示，除了書展外，本月11日及25日2天的下午1點到4點，在圖書館外也舉辦「書店快閃日」活動，提供現場買書5折的優惠，歡迎愛讀書的鄉親前往選購。

因應疫情，文化局除積極進行各場館空間消毒，並暫停相關研習課程、展演空間借用及相關聚集人潮的活動，也提醒民眾要進入圖書館看書或參加相關活動前，都須量體溫、用酒精消毒手，並保持社交安全距離。

縣長楊文科也鼓勵愛看書的大小朋友，可多加利用公共圖書館電子書資源(https://ebook.nlpi.edu.tw/)，在線上看書充實新知，並可使用通借通還服務，在家線上選書預約，於鄰近圖書館取書。

楊文科說，新竹縣的公共圖書館108年度獲教育部評比為「年度閱讀風貌及全民閱讀力表現」績優縣市，除展現文化局去年推廣閱讀的成效，也肯定教育處推動新生入學就辦圖書證的措施，有效提升辦證率及中小學生公共圖書館的使用率。今年推廣閱讀的施政方向，將更積極採購及推廣電子書，並拓展跟周邊縣市借閱的合作模式，以提供縣民更多元的圖書資源。