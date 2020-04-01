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竹市送餐服務再升級 市府慈濟合作免費提供蔬食餐點

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府顧及不同飲食需求的民眾，與慈濟慈善事業基金會合作，今宣布即日起每日將免費提供5份蔬食便當，讓居家檢疫、隔離需吃素食的民眾能享用健康蔬食。圖／新竹市政府提供
新竹市政府顧及不同飲食需求的民眾，與慈濟慈善事業基金會合作，今宣布即日起每日將免費提供5份蔬食便當，讓居家檢疫、隔離需吃素食的民眾能享用健康蔬食。圖／新竹市政府提供

新冠肺炎疫情延燒，新竹市政府顧及不同飲食需求的民眾，與慈濟慈善事業基金會合作，今宣布即日起每日將免費提供5份蔬食便當，讓居家檢疫、隔離需吃素食的民眾能享用健康蔬食，安心度過14天居家檢疫隔離期。

社會處長李季縈指出，每當關懷中心傳來居家檢疫或隔離者有送餐需求時，社工師都會個別致電調查確認，包含飲食偏好及送餐地點。有些民眾習慣飲食清淡、有些則有蔬食需求，因此，在面對多元送餐需求時，如何提供適當餐點，滿足民眾需求，成為提供送餐服務中很大的挑戰，感謝慈濟慈善事業基金免費提供蔬食便當，讓居家檢疫或隔離的民眾感受社會的溫暖。

李季縈說，歡迎更多企業或慈善團體加入防疫關懷的行列，不論是提供關懷包的民生物資或是營養餐食，都可讓民眾感受到滿滿的關懷及支持。同時也呼籲民眾，對周遭有接受居家檢疫或隔離的親友多些關懷，而接受隔離或檢疫的民眾也要在家中待好待滿14天。

市長林智堅指出，感謝慈濟慈善事業基金會長期關懷弱勢、推廣蔬食及協助市府關懷獨居長者，在新冠肺炎疫情來襲時更主動與市府合作，提供無法自理三餐的民眾免費蔬食餐點。市府也針對居家隔離或檢疫者提供行政服務、物資提供、醫療服務、心理關懷、清運清潔、急難慰助及安全維護等服務，自2月24日關懷中心開設起至3月31日，已提供1598包關懷包、累計送餐服務1113餐次，讓接受居家隔離或檢疫者也能安心生活。

居家檢疫 新冠肺炎

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