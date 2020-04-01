快訊

直播／我增7新冠肺炎確診⋯7例境外移入 總計329例

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵台南站今起提高防疫措施 旅客配合戴口罩

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
高鐵台南站今天提高防疫措施，旅客都配合防疫戴口罩。記者黃宣翰/攝影
高鐵台南站今天提高防疫措施，旅客都配合防疫戴口罩。記者黃宣翰/攝影

因應新冠肺炎疫情，高鐵台南站從今天起，旅客進站搭車前必須量體溫，乘車時也要自備口罩並全程配戴，旅客都配合量體溫和戴口罩，因清明節連續假期明天才開始，今天上午尚未出現返郷人潮，預估今天傍晚才會出現搭車人潮。

謝姓女大學生因今天沒有課，上午就從桃園搭高鐵回到台南，她說，高鐵今天開始要求乘客要戴口罩，雖然有點不方便，但為了自己和其他人的健康，她還是樂於配合，搭高鐵時全程載口罩。

陳姓男市民和妻子從台北搭高鐵回台南，他說，擔心明天返鄉人太多，他們提前今天回鄉，現在高鐵防疫措施提升，他認為是好事情，因為防疫優先，有必要配合。

據了解，因應防疫，高鐵車站現在每兩個小時消毒一次，並提供酒精給旅客消毒，飲水機台暫時不提供服務，同時定時針對扶手、餐桌等接觸較多的地方進行消毒。即日起到4月6日連續假期期間，高鐵為避免旅客距離過近，暫時不開放自由座，也就是說民眾搭車得對號入座，要有票證才可以進站。

高鐵台南站今天提高防疫措施，旅客都配合防疫戴口罩。記者黃宣翰/攝影
高鐵台南站今天提高防疫措施，旅客都配合防疫戴口罩。記者黃宣翰/攝影

高鐵 口罩

延伸閱讀

藍軍憂搭校車沒戴口罩恐成防疫破口 台南納稽查項目

小心掃墓群聚成防疫破口 AI機器人線上掃墓

疫情延燒 林智堅視察私立健身中心

愚人節警世文！北市動物園「巨大動物」教你怎防疫

相關新聞

竹縣世界繪本節主題書展登場 600本童書半價優惠

為呼應兒童清明連假，新竹縣政府文化局與敦煌書局合作，在文化局圖書館一樓大廳辦理世界繪本節主題書展，展期自即日起至5月3日...

防疫升級！南勢火車站無人招呼站 旅客自主配合戴口罩

台灣防疫升級，今天起搭乘台灣高速鐵路股份有限公司、台灣鐵路局列車必須戴口罩、量體溫，台鐵局無人招呼站苗栗市南勢車站要到4...

高鐵台南站今起提高防疫措施 旅客配合戴口罩

因應新冠肺炎疫情，高鐵台南站從今天起，旅客進站搭車前必須量體溫，乘車時也要自備口罩並全程配戴，旅客都配合量體溫和戴口罩，...

不出國也能朝聖 新竹縣府盤點縣內8大「國外景點」

新冠肺炎疫情全球延燒，為防疫民眾紛紛取消出國遊玩計畫，日前苗栗有飯店業者將苗栗的景點與國外景點照片做對比，在網路上爆紅，...

實名制官員不配合 鄭文燦重話：沒特權、違規就懲處

防疫期間桃園市政府昨天試辦洽公實名制，卻發生有某參議、部分局處首長秘書不願配合，亮出自己職位主張不用配戴員工識別證，市府...

王安邦回鍋再出任民政局長 桃園市府出現夫妻同為局長

桃園市長鄭文燦今任命新任民政局長，由現任副秘書長王安邦出任，王過去曾歷任桃園市府勞動局長、社會局長，去年總統大選王辭去社...

桃園公立、非營利幼兒園7500名額 4/24首開放網路報名

過去家長想替孩子報名公立、非營利幼兒園時，總是大排長龍登記抽籤資格，情形可與現在口罩排隊人龍相比。為協助家長不再受到時間...

苗栗高鐵站尚未設紅外線體溫量測儀 旅客量額溫進站

交通部長林佳龍31日宣布，今起（1日）所有鐵道、車站、公路系統服務區、公路客運轉運站及郵局都要量體溫，並要求民眾戴口罩。...

苗栗三義陸橋7日起「半半施工」改道 單向通行

公路總局辦理台13線公路苗栗縣三義陸橋伸縮縫改善工程，4月7日 (周二)起至4月26日 (周日)24 時止，實施道路封閉...

C肝篩檢再一波 苑裡要去除汙名

苗栗縣苑裡鎮是全國C肝盛行率最高的平地鄉鎮，2月起7個里免費肝炎篩檢3000人，陽性率仍高達11.2％，衛生局再向肝基會爭取到1000個免費名額，呼籲鄉親篩檢。

掃墓防群聚 竹縣4公立納骨塔不開放

清明節將至，新竹縣政府因應新冠肺炎疫情，縣內5個主要的公立納骨塔，除了湖口鄉和興公墓納骨塔仍限時提供分流進館祭拜，其他都不開放，民眾可分流在納骨塔外祭拜，縣府鼓勵鄉親透過網路直播參與追思，避免群聚，共同為防疫努力。

防疫廣播嘻笑 苗栗站遭投訴

新冠肺炎疫情當前，一名高小姐向聯合報系投訴3月30日上午苗栗火車站防疫不到位，廣播穿插嘻笑聲，讓她傻眼。站長吳俊德回應，因新進員工不熟悉操作，以致播音的行車室外聊天雜音也混入廣播，影響社會觀感，將加強員工訓練改進。

熱門新聞

台南新冠肺炎確診13例 全是境外移入病例

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

苗栗火車站遭投訴防疫當兒戲廣播嘻笑 站方將加強改進

彰化北斗榕樹下牛肉麵搬離樹下 老顧客不捨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。