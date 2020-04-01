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高鐵台南站今起提高防疫措施 旅客配合戴口罩
因應新冠肺炎疫情，高鐵台南站從今天起，旅客進站搭車前必須量體溫，乘車時也要自備口罩並全程配戴，旅客都配合量體溫和戴口罩，因清明節連續假期明天才開始，今天上午尚未出現返郷人潮，預估今天傍晚才會出現搭車人潮。
謝姓女大學生因今天沒有課，上午就從桃園搭高鐵回到台南，她說，高鐵今天開始要求乘客要戴口罩，雖然有點不方便，但為了自己和其他人的健康，她還是樂於配合，搭高鐵時全程載口罩。
陳姓男市民和妻子從台北搭高鐵回台南，他說，擔心明天返鄉人太多，他們提前今天回鄉，現在高鐵防疫措施提升，他認為是好事情，因為防疫優先，有必要配合。
據了解，因應防疫，高鐵車站現在每兩個小時消毒一次，並提供酒精給旅客消毒，飲水機台暫時不提供服務，同時定時針對扶手、餐桌等接觸較多的地方進行消毒。即日起到4月6日連續假期期間，高鐵為避免旅客距離過近，暫時不開放自由座，也就是說民眾搭車得對號入座，要有票證才可以進站。
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