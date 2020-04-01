疫情延燒 林智堅視察私立健身中心

新冠肺炎疫情升溫，新竹市長林智堅今前往轄內大型私立運動中心視察業者防疫工作，林智堅說，竹市公立運動場館自上週3月28日起閉館14天，包括新科國民運動中心、竹光國民運動中心、新竹市立體育館、多功能競技館等4間運動場館，以及南寮溫水游泳池與香山第二游泳池，市府會嚴格督導私立運動健身業者務必將做好消毒清潔。

林智堅今前往市中心指標性私立健身中心視察，他說，健身房位在室內人潮較多，需以更高標準來檢視各項防疫整備工作。他呼籲，民眾要保持適當的社交距離，確保自身安全，用最嚴謹的態度面對防疫，才能讓社區防疫做到滴水不漏。

健身中心品牌公關經理廖容瑩說，該中心每天員工進行自主管理進行消毒，定時健身器材及環境進行清潔與消毒，開啟空調對流模式，讓全體會員能夠在最安全的環境進行運動。雖然這些防疫措施增加許多人力物力的消耗，但公司將持續積極配合市府政策，守護民眾健康。