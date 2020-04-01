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疫情延燒 林智堅視察私立健身中心

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅今前往市中心指標性私立健身中心視察。記者王駿杰／攝影
林智堅今前往市中心指標性私立健身中心視察。記者王駿杰／攝影

新冠肺炎疫情升溫，新竹市長林智堅今前往轄內大型私立運動中心視察業者防疫工作，林智堅說，竹市公立運動場館自上週3月28日起閉館14天，包括新科國民運動中心、竹光國民運動中心、新竹市立體育館、多功能競技館等4間運動場館，以及南寮溫水游泳池與香山第二游泳池，市府會嚴格督導私立運動健身業者務必將做好消毒清潔。

林智堅今前往市中心指標性私立健身中心視察，他說，健身房位在室內人潮較多，需以更高標準來檢視各項防疫整備工作。他呼籲，民眾要保持適當的社交距離，確保自身安全，用最嚴謹的態度面對防疫，才能讓社區防疫做到滴水不漏。

健身中心品牌公關經理廖容瑩說，該中心每天員工進行自主管理進行消毒，定時健身器材及環境進行清潔與消毒，開啟空調對流模式，讓全體會員能夠在最安全的環境進行運動。雖然這些防疫措施增加許多人力物力的消耗，但公司將持續積極配合市府政策，守護民眾健康。

教育處長黃錦能指出，已請各私立健身中心依據新冠肺炎因應指引，大型營業場所要做好相關配套措施，如健身器材能間隔一公尺以上，針對人員會經常接觸如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅等表面，及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等，都造有專責人員定期清潔，且至少每天消毒一次。場所業者也要訂定工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制，維護民眾健康。

林智堅今前往市中心指標性私立健身中心視察。記者王駿杰／攝影
林智堅今前往市中心指標性私立健身中心視察。記者王駿杰／攝影

健身 新冠肺炎 林智堅

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