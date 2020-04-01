王安邦出任桃園民政局長 夫妻檔均為主管成佳話

桃園市長鄭文燦今天主持新任民政局長王安邦布達儀式。王安邦與現任桃園市青年事務局長顏蔚慈去年結婚，夫妻兩人為市府一級主管的夫妻檔，成為佳話。

鄭文燦在布達儀式中表示，王安邦具有豐富的勞動及社會工作的經歷，期勉能發揮所長，帶領民政局團隊共同推動各項區政政策，打造桃園成為幸福、安居、樂活的城市。

鄭文燦說，民政局業務橫跨戶政、兵役、宗教、禮儀、自治行政及區政行政等面向，都與市民生活息息相關，希望秉持為民服務的熱忱及社會關懷的精神，帶領民政局同仁，提供市民全方位多功能的優質服務。

另外，原民政局長湯蕙禎因擔任民進黨不分區立委，鄭文燦也代表行政院轉頒湯蕙禎三等功績獎章。

桃園市府表示，王安邦曾擔任桃園市政府勞動局、社會局長等職務，去年擔任總統蔡英文在總統大選期間的輔選要職。

另外，王安邦去年與顏蔚慈登記結婚，如今又同為桃園市府一級主管，再度成為佳話。