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蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

王安邦出任桃園民政局長 夫妻檔均為主管成佳話

中央社 / 桃園1日電

桃園市長鄭文燦今天主持新任民政局長王安邦布達儀式。王安邦與現任桃園市青年事務局長顏蔚慈去年結婚夫妻兩人為市府一級主管的夫妻檔，成為佳話。

鄭文燦在布達儀式中表示，王安邦具有豐富的勞動及社會工作的經歷，期勉能發揮所長，帶領民政局團隊共同推動各項區政政策，打造桃園成為幸福、安居、樂活的城市。

鄭文燦說，民政局業務橫跨戶政、兵役、宗教、禮儀、自治行政及區政行政等面向，都與市民生活息息相關，希望秉持為民服務的熱忱及社會關懷的精神，帶領民政局同仁，提供市民全方位多功能的優質服務。

另外，原民政局長湯蕙禎因擔任民進黨不分區立委，鄭文燦也代表行政院轉頒湯蕙禎三等功績獎章。

桃園市府表示，王安邦曾擔任桃園市政府勞動局、社會局長等職務，去年擔任總統蔡英文在總統大選期間的輔選要職。

另外，王安邦去年與顏蔚慈登記結婚，如今又同為桃園市府一級主管，再度成為佳話。

鄭文燦 結婚 夫妻

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