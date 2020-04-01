不出國也能朝聖 新竹縣府盤點縣內8大「國外景點」

新冠肺炎疫情全球延燒，為防疫民眾紛紛取消出國遊玩計畫，日前苗栗有飯店業者將苗栗的景點與國外景點照片做對比，在網路上爆紅，新竹縣政府也特別整理8大熱門景點對照，讓遊客免出國到竹縣輕鬆體驗異國風情。

縣長楊文科表示，新竹縣內風景優美，有許多熱門景點媲美國外，鄉親不用出國就可以享受異國氛圍，這次交旅處提供多種景點讓遊客拍照打卡，歡迎所有鄉親朋友清明假期來竹縣旅遊。

交旅處表示，防疫期間以皮皮獅作為觀光大使，帶所有旅客輕鬆遊竹縣，整理出適合打卡拍照的8大熱門景點。無法到越南粉紅城堡，可以到湖口薇絲山庭粉紅城牆打卡；去不了韓國泰迪熊博物館，可以到關西小熊博物館。

其他還有關西六福村主題遊樂園、新豐小叮噹科學樂園、橫山合興車站、峨眉湖、關西佛陀世界等，都是不需要出國也可以感受到濃濃的異國風情，滿足旅客想出國的心情。

另外，縣內遊樂園及生態園區在清明假期也推出優惠，綠世界生態農場12歲以下兒童購票即可兌換「羊駝充氣飛盤」1個；小叮噹科學主題樂園祭出門票全票優惠350元(原價500元)，孩童、學生優惠320元(原價400、350元)，未滿3歲孩童免費入園，凡入園每人更贈送300元商品餐點折價券，並鼓勵旅客搭乘公共運輸，憑乘車證明可享門票最低一張320元；六福村主題遊樂園也推出門票全面單一優惠價499元，12歲以下兒童免費，歡迎民眾前往竹縣遊玩，相關購票規則以各大主題樂園公布為主。