違反居家檢疫挨罰30萬未繳 苗縣2例送強制執行

苗栗縣衛生局今天表示，縣內違反居家檢疫「趴趴走」案例累計已開罰6例，其中2人情節較重各裁罰新台幣30萬元，但均逾期未繳納，分別移送法務部行政執行署強制執行。

衛生局指出，這2名遭移送強制執行者分別為泰國籍女子和台灣籍男性。其中泰籍女子於3月18日持觀光簽證入境台灣，依規定應在苗栗縣頭份市友人住所進行居家檢疫至4月1日止，但她3月22日擅離居家檢疫點，搭友人車輛前往台北，9個多小時後才回住所，苗栗縣政府衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」裁罰30萬元。

衛生局指出，泰籍女子今天居家檢疫期滿，正好也是觀光簽證到期日，因此3月25日開罰當天，已先行同步與移民署等境管單位、法務部行政執行署接洽，註記限制出境、強制執行等，以確保後續追繳。

另外，20多歲的台灣籍男子自大陸地區返台，3月14日接受居家檢疫期間，竟在深夜搭白牌計程車跨鄉鎮到酒店喝酒，亦遭苗栗縣衛生局重罰30萬元；衛生局人員說，經查該名男子無固定薪資、名下無財產，且逾期未繳納，依規定送強制執行。

目前為止，苗栗縣已有6人因違反居家檢疫措施挨罰，除上述2例外，其餘4例情節較輕各裁罰1萬元，均已完成繳納，衛生局呼籲，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，民眾務必配合防疫政策、遵守各項防疫規定。