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實名制官員不配合 鄭文燦重話：沒特權、違規就懲處

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
市府防疫會議。記者曾健祐／攝影
市府防疫會議。記者曾健祐／攝影

防疫期間桃園市政府昨天試辦洽公實名制，卻發生有某參議、部分局處首長秘書不願配合，亮出自己職位主張不用配戴員工識別證，市府秘書處長顏子傑今在防疫會議請大家體諒第一線人員，桃園市長鄭文燦也說重話，表示市府不論層級、沒有特權，若有人違規專案簽報市長，屬實就會懲處。

桃園市府為溯源管理人流，昨天起試辦洽公實名制，民眾得攜帶市民卡或身分證登記，市府員工則配戴識別證入出，以利掌握人員紀錄，今天將正式實施。

顏子傑指出，昨天首辦洽公實名制發生不少狀況，有市府某參議稱聲自己的職位，說他不用帶識別證，也有部分長官的秘書說只是去買個東西不用配帶，顏說秘書處和資科局同仁在第一線服務，希望大家可以體諒。

顏說，昨天沒帶市民卡、身分證，而填寫健康身名書人數約600人次，少數建管、都發及經發有考照的人員，如建築師、律師有提出一天會多次進出市府，但因忘記帶身分證，可否只填寫一次，今天會實施新措施，填過一張健康聲明書後，請對方用手機拍，當天需多次進出出示手機照片即可。

顏也說，昨天有3位民眾是曾經受居家檢疫、隔離者，均有做健康聲明書誠實填寫，經作耳溫複測也正常，另有7位進出洽公民眾有發燒，若需持續追蹤會將資料交給衛生局

鄭文燦說，實名制上路是兩軌加上手寫，市民卡加身分證，以及手寫填報資料，今天正式實施，昨天發現的樣態今天可能也會出現，原則上要嚴格貫徹制度，包括市府同仁，不論層級沒有特權，每個人都要配戴證件或身分證。

鄭也說，如果有任何人是任何職務，請同仁登記用專案簽報給市長，若調查屬實就處分，今天正式實施後，不管哪個階層，從約僱人員到幹部主管，請大家一率遵守，這沒有講情的空間，違規就是處分。

鄭文燦也說，實名登記制也不能夾帶任何民眾，若有人沒帶證件，由另一人說要做保，但病毒不會區別公務人員或民眾，所以請同仁切記不准夾帶沒攜證件的民眾，昨天發生的問題也要各局處首長回去交待「沒有誰有特權」。

身分證 鄭文燦 衛生局

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