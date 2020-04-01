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王安邦回鍋再出任民政局長 桃園市府出現夫妻同為局長
桃園市長鄭文燦今任命新任民政局長，由現任副秘書長王安邦出任，王過去曾歷任桃園市府勞動局長、社會局長，去年總統大選王辭去社會局長一職，擔任蔡英文總統桃園北區競總執行長，選後雖被延攬回桃市府，但降至12至13職等擔任副秘書長，今再由鄭文燦發布人事升任民政局局長。
王安邦去年6月與市府青年事務局長顏蔚慈登記結婚，夫妻同為桃園市局處首長也再起話題。
鄭文燦今天上午在市政會議發布新人事，並主持監交典禮，鄭也肯定王過去擔任市府勞動局長、社會局長的付出，也期望他未來執掌民政局業務能繼續戮力從公。
王安邦過去是鄭文燦選舉幕僚之一，鄭當選後隨著進入市府，歷任社會局主任秘書、勞動局長，以及社會局長，王在勞動局長任內曾協助處理華航機師罷工事件，後任社會局長，去年底離開市府投入總統大選，今年2月再被延攬回桃園市府擔任副秘書長。
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