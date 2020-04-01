「衣」同防疫！杏一醫療子公司豪潔贈苗栗榮服處隔離衣

新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣榮民服務處長徐偉光向各方爭取防疫裝備，杏一醫療用品股份有限公司特派子公司豪潔實業股份有限公司總經理王寶華致贈隔離衣一百套，提供給同仁訪視、探病及就診專車人員穿戴使用；徐偉光也藉此機會洽談榮民（眷）就業進用事宜，拓展退除役官兵多元就業管道，盼建立多方合作機制。

總經理王寶華表示，協助公部門因應新冠肺炎疫情危機，杏一醫療除已捐贈各榮家、醫院防護隔離衣千餘套，也了解榮服處在第一線為榮民（眷）服務有防疫裝備迫切需要，特別再捐贈苗栗榮服處100套隔離衣，提供服務同仁訪視、探病及就診專車人員穿戴使用；也利用此次捐贈機會，歡迎對醫療器材洗滌及批發、零售工作有興趣或是該領域有專長的退除役官兵加入團隊。

徐偉光說，促進退除役官兵就業，進而穩定就業，輔導會近年實施多項重要政策、措施，包括會外職訓補助，以更多元職業訓練管道補助措施，協助官兵習得一技之長，順利就、轉業。

徐偉光說，這次感謝杏一醫療及豪潔實業兩公司捐贈榮服處隔離衣，利用此次機會，建立互惠合作管道，擴大人才交流，為退除役官兵創造最大就業機會。