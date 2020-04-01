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桃園公立、非營利幼兒園7500名額 4/24首開放網路報名

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
過去家長想替孩子報名公立、非營利幼兒園時，總是大排長龍登記抽籤資格，今年桃園市首度開放網路報名，4月24日早上8點半將正式上線。圖／桃園市教育局提供
過去家長想替孩子報名公立、非營利幼兒園時，總是大排長龍登記抽籤資格，今年桃園市首度開放網路報名，4月24日早上8點半將正式上線。圖／桃園市教育局提供

過去家長想替孩子報名公立、非營利幼兒園時，總是大排長龍登記抽籤資格，情形可與現在口罩排隊人龍相比。為協助家長不再受到時間及地點等限制，桃園市109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生，今年共計新增18園，增加63班、1750個名額，4月24日首度開放網路報名，讓家長不必在幼兒園外等待已久，透過網路就能即刻報名，相當便利。

桃園市109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園，其中今年新增18個幼兒園，含2歲專班，共增加1750個名額，總計開出7500個名額。桃園市教育局表示，109學年度招生分2階段進行，第一階段為4月24日早上8點半起，登記資格為4足歲以上幼兒（103年9月2日至105年9月1日出生）。

第二階段是5月1日早上8點半起，登記資格為3足歲以上幼兒（105年9月2日至106年9月1日出生）。招生第一階段結束如有缺額，則進入第二階段登記程序，並招生至額滿為止；如各階段申請登記人數超過預定招收名額，以電腦公開抽籤的方式決定。另外，家中若有學齡滿2足歲（106年9月2日至107年9月1日出生）的幼兒，家長可至招生網查詢設有2歲專班（幼幼班）的幼兒園，並於第二階段登記報名。

為落實助弱勢幼兒及早接受教育，為身障、中度以上身障、低收、中低收、原民、特殊境遇子女者，或4足歲以上需要協助的幼兒，不限設籍地一律優先；另桃園市因應在地需求，為鼓勵生育、協助家庭減輕子女就學負擔，育有3胎以上子女家庭的幼兒（4足歲以上）得優先入園；為協助其進入國小就讀前熟悉台灣語言，父或母一方為外籍人士的幼兒（5足歲以上），及身心障礙幼生之兄弟姊妹（4足歲以上），皆納入優先入園對象。

109學年度在中壢區忠福國小、新屋區東明國小、觀音區富林國小、楊梅區水美國小等4校新增附幼，並於蘆竹區蘆竹國小、龍潭區龍潭國小、龜山區福源國小等3校附幼增班；另使用蘆竹區外社國小、桃園區同德國小、莊敬國小、建國國中、文昌國中、楊梅區瑞坪國中、楊梅國中、永福園、龜山區龜山國中、幸福國中、中壢區過嶺國中、六二園、龍潭區凌雲國中、大溪區大溪國中等14所學校餘裕空間或校地開辦非營利。

西門國小附幼、東門國小附幼、迴龍國中小附幼、中壢高鐵幼兒園大崙分班、草漯非營利、建國非營利、六二非營利、過嶺非營利、永福非營利、光峰非營利及凌雲非營利等11園設置2歲專班。

教育局提醒，如家長還是選擇線上報名者，在現場登記報名時，務必配合以一人代表進入幼兒園辦理，且入園時須配合幼兒園測量體溫及手部消毒，初篩額溫≧37°C者須複篩耳溫，耳溫≧38°C時，請儘速就醫並自行網路報名；現場排隊時依現場人員指示，前後應保持1.5公尺以上並避免交談，若進入室內請配戴口罩。

此外，桃園市公立及非營利幼兒園招生網，開放網路報名後，系統會將目前幼兒園的報名數量動態呈現，讓家長一目了然，可馬上得知目前還有哪些幼兒園尚未報名額滿。此外，還有「幼兒園補助小神算」功能，能試算家中幼兒於109學年度可領取的津貼補助並了解相關規定。

桃園市109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生，首度開放線上報名，系統會將報名數量動態呈現，讓家長一目了然，得知目前還有哪些幼兒園尚未報名額滿。記者陳夢茹／攝影
桃園市109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生，首度開放線上報名，系統會將報名數量動態呈現，讓家長一目了然，得知目前還有哪些幼兒園尚未報名額滿。記者陳夢茹／攝影
過去家長想替孩子報名公立、非營利幼兒園時，總是大排長龍登記抽籤資格，今年桃園市首度開放網路報名，4月24日早上8點半將正式上線。圖／桃園市教育局提供
過去家長想替孩子報名公立、非營利幼兒園時，總是大排長龍登記抽籤資格，今年桃園市首度開放網路報名，4月24日早上8點半將正式上線。圖／桃園市教育局提供

幼兒園 口罩 教育局

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