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今起搭雙鐵、客運強制戴口罩 交通部：不配合依法開罰

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苗栗高鐵站尚未設紅外線體溫量測儀 旅客量額溫進站

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
高鐵清潔人員加強站內消毒。記者劉星君／攝影
高鐵清潔人員加強站內消毒。記者劉星君／攝影

交通部長林佳龍31日宣布，今起（1日）所有鐵道、車站、公路系統服務區、公路客運轉運站及郵局都要量體溫，並要求民眾戴口罩高鐵全線有9座車站設置紅外線量體溫測儀，苗栗站、雲林站與彰化站尚未裝設，採人工方式對進站旅客量體溫，今天上午尖峰通勤時段，苗栗高鐵站的旅客逐一配合高鐵站務人員，進站前量體溫，旅客們幾乎都戴口罩。

由於今天起到4月6日是高鐵清明疏運期間，定期票與回數票都暫停使用，全車採對號座，今天上午仍有通勤族搭車時忘記了，趕緊到售票窗口買對號座車票。

苗栗高鐵站由於尚未配置紅外線量體溫測儀，站務人員規畫好進站動線，旅客進站前，逐一用額溫槍量體溫，民眾大多都有配戴口罩。

站務人員戴上手套、護目鏡與口罩，依照規畫動線，逐一幫旅客量額溫，並設置複檢區。今天清晨苗栗站第一班北上列車，有一名旅客沒戴口罩，這名旅客稱，昨天沒有看到公告。由於搭車時間緊迫，僅剩一兩分鐘車就要開了，若請旅客到樓下超商買布口罩，恐來不及，站務人員拿備用口罩提供給旅客。並提醒旅客之後要記得戴口罩。

苗栗高鐵站指出，由於尚未設置紅外線量體溫測儀，準備3隻額溫槍。今天傍晚下班時間是清明疏運尖峰時刻，屆時會派3人協助旅客進站量測額溫；車站維持每2小時1次頻率持續消毒。

苗栗高鐵站站務人員戴上防護眼鏡、手套與口罩，逐一幫進站旅客量額溫，旅客都有戴口罩。記者劉星君／攝影
苗栗高鐵站站務人員戴上防護眼鏡、手套與口罩，逐一幫進站旅客量額溫，旅客都有戴口罩。記者劉星君／攝影
苗栗高鐵站站務人員戴上防護眼鏡、手套與口罩，逐一幫進站旅客量額溫，旅客都有戴口罩。記者劉星君／攝影
苗栗高鐵站站務人員戴上防護眼鏡、手套與口罩，逐一幫進站旅客量額溫，旅客都有戴口罩。記者劉星君／攝影
苗栗高鐵站規畫量體溫動線，設置體溫複測區。記者劉星君／攝影
苗栗高鐵站規畫量體溫動線，設置體溫複測區。記者劉星君／攝影
苗栗高鐵站站務人員戴上防護眼鏡、手套與口罩，逐一幫進站旅客量額溫，旅客都有戴口罩。記者劉星君／攝影
苗栗高鐵站站務人員戴上防護眼鏡、手套與口罩，逐一幫進站旅客量額溫，旅客都有戴口罩。記者劉星君／攝影
電梯旁設置感應式手部消毒，電梯按鈕並貼上一層透明貼膜，便於清潔人員消毒。記者劉星君／攝影
電梯旁設置感應式手部消毒，電梯按鈕並貼上一層透明貼膜，便於清潔人員消毒。記者劉星君／攝影

口罩 高鐵

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