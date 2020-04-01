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苗栗三義陸橋7日起「半半施工」改道 單向通行
公路總局辦理台13線公路苗栗縣三義陸橋伸縮縫改善工程，4月7日 (周二)起至4月26日 (周日)24 時止，實施道路封閉及改道，公路總局苗栗工務段提醒駕駛人注意，屆時請遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。
苗栗工務段表示，三義陸橋工程採用「半半施工」，優先辦理南下車道封閉施工，完成後接續封閉北上車道施工，陸橋部分維持單向通行，配合作業管制區域，封閉期間車輛改道至橋下道路苗48線行駛，請駕駛人在施工期間遵循交維設施指示行駛及改走替代道路。
三義陸橋封閉時段的替代道路: 往銅鑼的北上車輛行至三義陸橋橋下道路 (苗48線)，再右轉行經鐵路橋後，直行接台13線往銅鑼。
南下車輛行至46k+020右轉至苗48線，行經鐵路橋後左轉，直行接台13線往三義。
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