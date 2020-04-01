大眾運輸乘客強制戴口罩 桃市府依原規畫4月9日上路

交通部長林佳龍今天宣布，4月1日起所有大眾運輸系統都要強制戴口罩，桃園市政府晚間表示，將依照原規畫，從4月1日起先行宣導，並配合口罩實名制升級版上路，再於4月9日強制執行。

林佳龍傍晚視察台鐵與高鐵板橋車站後，針對所有的大眾運輸，要求4月1日起，旅客需戴口罩才能進站搭車，期待所有的民眾在清明連假時都能配合，確保防疫沒有缺口。

桃園市政府新聞處晚間表示，市府在早上的防疫專案會議上就宣布，將從4月9日實施搭乘大眾運輸工具強制戴口罩政策，相關決策是經過討論後才決定，因為9日起，也是中央口罩實名制升級版上路的日子，屆時民眾都能買到足夠的口罩，因此決定還是按照原步調，維持在4月9日再強制執行。

新聞處指出，桃園市的樂活巴士、市區公車、國道客運，桃園大眾捷運公司都會依據市府防疫會議的決議，4月1日起會先利用各個管道加強宣導，搭乘大眾運輸時要戴口罩，機捷全線的車站也會放置告示立牌、車站廣播加強宣導，直到4月9日起才強制執行。